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Ретейлеры заявили о дефиците импортной свежей зелени в магазинах
Решение Белоруссии ограничить выдачу фитосанитарных сертификатов для поступающей в Россию зелени привело к нехватке в магазинах свежей зелени — руколы, шпината и кинзы. Ранее о проблеме сообщали и рестораны
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

О том, что в московских магазинах фиксируется дефицит свежей зелени, РБК рассказали представители розничных сетей.

«Действительно наблюдается дефицит по данной группе товаров, так как по решению Россельхознадзора на границе с Белоруссией был ужесточен таможенный контроль ввозимой продукции, — рассказала Мария Курносова, директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия». — На данный момент ожидается разрешение ситуации».

«Мы испытываем определенный дефицит в ассортименте салатов: рукола, шпинат и прочее, — сообщили РБК в ГК «Лента». — Но в целом в сегменте свежей зелени проблем нет».

Российские агрокомплексы могли не успеть вовремя включиться в сезон, а чтобы обеспечить зелень в достаточном количестве, поставщики используют разные способы транспортировки из-за рубежа, которые накладывают на цену существенную логистическую надбавку, указывает директор по продажам новосибирской компании iFarm Project (выращивают в том числе салаты, базилик и руколу) Дмитрий Тарасов. Помимо того что салат подорожал в два раза, его нет в достаточном количестве, добавляет он.

Проблемы возникли в первую очередь у ретейлеров, которые продают импортную зелень. Крупнейший российский ретейлер, X5 Retail Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не фиксирует изменений в поставках свежей зелени. Ее представитель пояснил, что магазины «Перекресток», к примеру, снабжаются зеленью за счет местных поставщиков. «Магнит» сокращения объемов свежей зелени также не наблюдает.

По данным Национального плодоовощного союза, ​в первом квартале 2019-го большинство зеленных культур ввозилось в Россию в объемах, соответствующих объемам первого квартала 2018 и 2017 годов: кочанный салат латук  — 11 тыс. т, листовой салат латук — около 3 тыс. т, шпинат — 560 т. «Ассортимент зелени в магазинах в достаточном количестве. По основным культурам, к которым мы привыкли (салат, петрушка, укроп, лук массовый), спрос мы обеспечиваем сами», — уверяет президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко.

Но импорт некоторых видов зелени — руколы, петрушки, кинзы и базилика — действительно сократился, признают в союзе. За январь—март этого года в Россию было ввезено 17,7 тыс. т этих видов зелени, а в это же время год назад почти на 2 тыс. т больше — 19,5 тыс. т. Особенно сложная ситуация сложилась на рынке свежего цикория (салат радиччио): по данным союза, импорт этой культуры снизился более чем в 3 раза, с 350 т до 101 т. Цена на эту культуру возросла более чем на 20%.

В союзе, впрочем, отмечают, что снижение импорта части зелени не означает наличия дефицита на рынке, потому что, хотя в этом году руколы и петрушки поставлялось меньше, чем в 2018-м, все равно это больше уровня 2017 года. Фактически был закрыт серый импорт из Белоруссии, и это сказалось на объемах, отметил Куценко. Ретейл работал по серой схеме и не проверял своих поставщиков, подчеркнул Куценко. Союз будет настаивать, чтобы в будущем торговые сети в обязательном порядке проводили такие проверки.

Решение прекратить сертификацию плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для реэкспорта в Россию, приняла сама Белоруссия. Россельхознадзор не предпринимал никаких мер для ограничения транзита или реэкспорта, заявили в пресс-службе ведомства. Снижения объемов поставок свежих салатов в Россельхознадзоре не видят. По данным ведомства, за март 2019 года в Россию ввезено 5174 т салатов, а за 15 дней апреля — 2390 т. Объемы поставок салатов «остаются на прежнем уровне», подчеркнули в Россельхознадзоре.

О проблемах с поставкой в Россию некоторых видов свежей зелени стало известно на прошлой неделе. На проблему с нехваткой некоторых экзотических видов салата, например романо и радиччио, первыми пожаловались рестораторы. По их словам, цены на эту продукцию с начала апреля выросли в несколько раз.

Причину нехватки собеседники РБК объясняли тем, что с 1 апреля Белоруссия в рамках борьбы с реэкспортом санкционной продукции прекратил сертификацию всей продукции — как санкционной, так и той, которая легально могла проходить границу, например из Ирана (основной поставщик для России, например, салата латука). Такая мера, как поясняли РБК в Россельхознадзоре, последовала после того, как российская служба в марте пригрозила, что запретит ввозить в Россию всю растительную продукцию транзитом через Белоруссию.

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая
Теги: дефицит, салат-латук, салаты
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