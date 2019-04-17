Ретейлеры заявили о дефиците импортной свежей зелени в магазинах

Решение Белоруссии ограничить выдачу фитосанитарных сертификатов для поступающей в Россию зелени привело к нехватке в магазинах свежей зелени — руколы, шпината и кинзы. Ранее о проблеме сообщали и рестораны

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О том, что в московских магазинах фиксируется дефицит свежей зелени, РБК рассказали представители розничных сетей.

«Действительно наблюдается дефицит по данной группе товаров, так как по решению Россельхознадзора на границе с Белоруссией был ужесточен таможенный контроль ввозимой продукции, — рассказала Мария Курносова, директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия». — На данный момент ожидается разрешение ситуации».

«Мы испытываем определенный дефицит в ассортименте салатов: рукола, шпинат и прочее, — сообщили РБК в ГК «Лента». — Но в целом в сегменте свежей зелени проблем нет».

Российские агрокомплексы могли не успеть вовремя включиться в сезон, а чтобы обеспечить зелень в достаточном количестве, поставщики используют разные способы транспортировки из-за рубежа, которые накладывают на цену существенную логистическую надбавку, указывает директор по продажам новосибирской компании iFarm Project (выращивают в том числе салаты, базилик и руколу) Дмитрий Тарасов. Помимо того что салат подорожал в два раза, его нет в достаточном количестве, добавляет он.

Проблемы возникли в первую очередь у ретейлеров, которые продают импортную зелень. Крупнейший российский ретейлер, X5 Retail Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не фиксирует изменений в поставках свежей зелени. Ее представитель пояснил, что магазины «Перекресток», к примеру, снабжаются зеленью за счет местных поставщиков. «Магнит» сокращения объемов свежей зелени также не наблюдает.