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В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо
Рестораторы и ретейлеры зафиксировали перебои с поставками экзотических видов салата. Дефицит могла спровоцировать приостановка Белоруссией выдачи фитосанитарных сертификатов для реэкспортируемой в Россию «санкционки»
Фото: Gregory Bull / AP

Что случилось

Рестораторы столкнулись с резким ростом цен на некоторые виды импортной зелени, рассказал РБК гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. По его словам, в дефиците оказались салаты романо и радичио, а также лук-порей — цены на них выросли в несколько раз. Проблема с нехваткой импортных салатов действительно есть, подтверждает директор по маркетингу агрохолдинга «Эко-культура» Рустем Мустафин.

Об «определенной нехватке и ажиотаже» на импортный салат на российском рынке знает и Антон Семенов, гендиректор «Белая дача Трейдинг» (входит в холдинг «Белая дача»). По салатной группе сейчас наблюдается рост цен, особенно на экзотические виды салата — рукколу и романо, рассказал РБК управляющий по качеству и закупкам сети «Вкусвилл» Евгений Римский. «Есть перебои по импорту, но компания ищет замену у локальных поставщиков», — сообщил РБК представитель розничной сети «Азбука вкуса», не уточнив детали.

Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радичио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин. При этом сорт романо входит, например, в состав популярного салата «Цезарь», заменить его сложно — он сильно востребован на ресторанном рынке, указывает Красулин. Романо широко представлен в сегменте HoReCa и специализированной рознице — как в необработанном, так и в нарезанном виде, а также в составе салатных смесей, указывает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

В 2018 году россияне съели 98 тыс. т салатов, и из них 1,5 тыс. т романо, оценивает «НЭО Центр».

Почему пропал салат

Основными поставщиками кочанного салата-латука (под его таможенным кодом импортируется в том числе салат романо) в первом квартале 2019 года были Иран, Египет и Тунис, а также Белоруссия, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Но если до введения санкций в 2014 году Белоруссия поставляла в Россию напрямую небольшой объем салатов собственного производства, то с введением продэмбарго она превратилась в одного из основных поставщиков салатов, реальное происхождение которых непонятно, отмечает Шафоростов.

В первом квартале 2019 года из Белоруссии в Россию было завезено, по данным Федеральной таможенной службы, 521,5 т кочанного салата-латука на $173 тыс., напрямую из Ирана — 3,5 тыс. т, почти на $3 млн.

В Россельхознадзор не поступала информация о проблемах с поставками салата, сообщила РБК официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Но она напомнила, что с 1 апреля Белоруссия прекратила сертифицировать продукцию из санкционного списка, которая поступала на ее территорию из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Мера последовала после того, как в марте этого года Россельхознадзор пригрозил, что запретит ввозить в Россию растительную продукцию транзитом через Белоруссию из-за продолжающихся поставок санкционной продукции. То, что проблемы с поставкой иранского салата начались примерно десять дней назад, РБК подтвердили несколько поставщиков. По словам одного из собеседников РБК, «Белоруссия не принимает больше продукцию из Ирана». «Сейчас мы перестраиваем логистику поставок, на это потребуется какое-то время, и, возможно, возникнет дефицит», — отмечает он.

Если поставлявшийся в Россию салат был выращен в Иране, проблем не должно было возникнуть, но если этот салат поступал по видом произведенного в Иране, а на самом деле был выращен в «санкционных» странах и поставлялся транзитом через Белоруссию, то возникший дефицит может стать следствием этих действий, отмечает Мелано. «Это в очередной раз подтверждает обоснованность претензий Россельхознадзора к белорусским коллегам, которые начиная с момента введения Россией ограничительных мер на внешней границе ЕАЭС сертифицировали запрещенную к ввозу в нашу страну продукцию», — резюмировала Мелано.

По мнению Шафоростова, дефицит салата и резкий скачок цен возник после того, как в очередной раз был перекрыт «несанкционированный канал поставки». Нехватка импортных салатов может быть связана с закрытием каналов поставок через Белоруссию, согласен основатель ресторанной сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Скорее всего, это была «санкционка», которая шла через Белоруссию. Сейчас этот канал прикрыли, и пока не возникнет новый, салата не будет», — считает Гончаров.

Проблемы с импортной зеленью могут быть у тех поставщиков, которые ввозят салаты наземным автотранспортом, отмечает Эдуард Канин, ​гендиректор компании «Полимер», занимающейся оптовой торговлей овощами и фруктами и импортирующей салат из Египта. У компаний, которые ввозят салат в Россию самолетами напрямую из стран-поставщиков, проблем нет, говорит он. Но доставленный авиатранспортом салат дороже за счет цены перевозки — ее стоимость составляет примерно $2 за 1 кг, указывает Канин.

Недостаток импортного сырья будет вскоре восполнен отечественными салатами, уверяет Семенов. Сейчас компания достраивает вторую очередь тепличного комплекса «Долина солнца» под Кисловодском. На этом предприятии круглогодично выращиваются так называемые беби-лифы — к ним относятся руккола, мизуна, мангольд и другие весовые салаты. Еще одно предприятие группы в Ярославской области — «Агронеро» — выращивает салаты открытого грунта — айсберг, романо, радичио, фриссе. Один завод производит от 30 до 50 т готовой салатной продукции в день, указывает Семенов.

Авторы: Елена Сухорукова, Ирина Парфентьева, Ольга Дубравицкая
Теги: Белоруссия, поставки продуктов, салаты
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