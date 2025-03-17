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Суд разрешил выплаты по облигациям «Домодедово»

Апелляция сохранила право группы «Домодедово» обслуживать биржевые облигации. В конце января арбитраж арестовал имущество «Домодедово» по иску Генпрокуратуры
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Десятый арбитражный апелляционный суд сохранил право группы «Домодедово» обслуживать биржевые облигации. Об этом говорится в карточке дела.

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры и оставил в силе определение Арбитражного суда Московской области о частичной отмене обеспечительных мер по заявлению компании «Домодедово Фьюэл Фасилитис», подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Это решение позволит своевременно производить выплаты держателям облигаций в строгом соответствии с действующей эмиссионной документацией. Ответственность перед инвесторами и соблюдение законности остаются для нас базовыми принципами ведения бизнеса», — заявили в «Домодедово».

В конце января Арбитражный суд Московской области арестовал имущество группы «Домодедово» и доли ее бенефициаров по иску Генпрокуратуры. Одновременно прокуратура подала в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, и тот удовлетворил его частично. Под арест попало имущество структур «Домодедово». Кроме того, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, о выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров.

Суд арестовал активы владельцев Домодедово по иску Генпрокуратуры
Бизнес
Дмитрий Каменщик

В конце января с ходатайством о частичном снятии мер в суд обратилась Ассоциация инвесторов АВО, чтобы «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ООО «ДФФ», эмитент облигаций аэропорта Домодедово) могла платить купоны держателям своих бумаг. Чуть позже, в начале февраля, в суд с аналогичной просьбой обратился и сам эмитент. Оба ходатайства были удовлетворены, и суд разрешил провести платежи по облигационным выпускам.

РБК обратился за комментарием в Арбитражный суд Московской области.

В обращении у «Домодедово Фьюэл Фасилитис» находятся два выпуска: замещающие облигации серии ЗО28 и облигации с фиксированным купоном серии 002Р-01. На прошлой неделе компания сообщила о выплате полугодового дохода по выпуску замещающих облигаций в общем размере 923 млн руб. Выпуск номинирован в долларах США, его объем составляет $354,72 млн, дата погашения — 8 февраля 2028 года.

Генпрокуратура заявляла, что структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). 

Представитель ответчиков ранее заявил суду, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве председателя наблюдательного совета «ДМЕ Холдинг» Когана и собственника холдинга Каменщика не соответствует действительности.

Для совершения сделок с активами Домодедово бизнесмены должны были получить соответствующее решение правительственной комиссии, но за ним не обращались, объясняли в ГП. Ведомство требует признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы, и взыскать в доход государства 100% долей «ДМЕ Холдинг».

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Персоны
Милена Костерева
Домодедово Генпрокуратура Арбитражный суд аэропорты
Дмитрий Каменщик фото

Дмитрий Каменщик

бизнесмен
26 апреля 1968 года
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