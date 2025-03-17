Глава «Победы» оценил возможные последствия открытия аэропортов юга

В случае возобновления полетов в ростовской воздушной зоне «Победа» сможет дополнительно выполнять 10 тыс. рейсов в год. На раскатку новых маршрутов уйдет до четырех месяцев, рассказал глава перевозчика Дмитрий Тыщук

Дмитрий Тыщук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Авиакомпания «Победа» в случае открытия ростовской воздушной зоны и возобновления работы аэропортов юга России сможет выполнять около 10 тыс. дополнительных рейсов в год. Об этом глава авиакомпании Дмитрий Тыщук рассказал в интервью РБК.

«У нас высвободится 10–15% времени, которое мы сегодня тратим на облет этой зоны. В 2024 году мы выполнили 76 тыс. рейсов. Это позволит нарастить выручку и генерировать дополнительную прибыль. На само перестроение маршрутной сети и расписания уйдет не меньше двух недель», — отметил топ-менеджер.

По его оценке, от трех до четырех месяцев уйдет на раскатку маршрутов из аэропортов, которые закрыты последние три года, и формирование новой маршрутной сети.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года авиационные власти России в целях безопасности закрыли аэропорты в прилегающих к зоне военных действий регионах. Коммерческие пассажирские перевозки прекратились в аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка и Элисты. В мае 2024 года Росавиация разрешила выполнять рейсы в аэропорт Элисты в светлое время суток — с 9 до 19 часов.

После запрета на полеты в эти города резко вырос пассажиропоток в Сочи — единственный открытый российский аэропорт на берегу Черного моря. В 2022 году он увеличился на 17% и достиг 13 млн человек, сообщали власти Краснодарского края.

Также существенно выросли пассажирские перевозки на юг России по железной дороге. Так, к ноябрю 2022 года железнодорожные перевозки пассажиров в южные регионы страны выросли на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года, перевозки в Крым выросли вдвое, говорил глава РЖД Олег Белозеров в ноябре.