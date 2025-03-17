 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 
Эксклюзив

Глава «Победы» оценил возможные последствия открытия аэропортов юга

В случае возобновления полетов в ростовской воздушной зоне «Победа» сможет дополнительно выполнять 10 тыс. рейсов в год. На раскатку новых маршрутов уйдет до четырех месяцев, рассказал глава перевозчика Дмитрий Тыщук
Дмитрий Тыщук
Дмитрий Тыщук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Авиакомпания «Победа» в случае открытия ростовской воздушной зоны и возобновления работы аэропортов юга России сможет выполнять около 10 тыс. дополнительных рейсов в год. Об этом глава авиакомпании Дмитрий Тыщук рассказал в интервью РБК.

«У нас высвободится 10–15% времени, которое мы сегодня тратим на облет этой зоны. В 2024 году мы выполнили 76 тыс. рейсов. Это позволит нарастить выручку и генерировать дополнительную прибыль. На само перестроение маршрутной сети и расписания уйдет не меньше двух недель», — отметил топ-менеджер.

Глава «Победы»: «В свете последних событий могут открыться возможности»
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

По его оценке, от трех до четырех месяцев уйдет на раскатку маршрутов из аэропортов, которые закрыты последние три года, и формирование новой маршрутной сети.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года авиационные власти России в целях безопасности закрыли аэропорты в прилегающих к зоне военных действий регионах. Коммерческие пассажирские перевозки прекратились в аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка и Элисты. В мае 2024 года Росавиация разрешила выполнять рейсы в аэропорт Элисты в светлое время суток — с 9 до 19 часов.

Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы
Общество
Фото:aero_elista / VK

После запрета на полеты в эти города резко вырос пассажиропоток в Сочи — единственный открытый российский аэропорт на берегу Черного моря. В 2022 году он увеличился на 17% и достиг 13 млн человек, сообщали власти Краснодарского края.

Также существенно выросли пассажирские перевозки на юг России по железной дороге. Так, к ноябрю 2022 года железнодорожные перевозки пассажиров в южные регионы страны выросли на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года, перевозки в Крым выросли вдвое, говорил глава РЖД Олег Белозеров в ноябре.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский
авиакомпания Победа Росавиация аэропорты РЖД Олег Белозеров Дмитрий Тыщук
Материалы по теме
В Росавиации опровергли данные об открытии аэропортов на юге России
Общество
Росавиация запланировала частичное открытие неба для гражданских БПЛА
Политика
Росавиация отменила ограничения полетов в четырех аэропортах страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Вильфанд предсказал окончание «летней» погоды на юге РоссииОбщество, 07:41
Трамп рассказал, когда поговорит с ПутинымПолитика, 07:39
НПФы заработали россиянам до 35% по программе долгосрочных сбереженийИнвестиции, 07:30
Астраханский губернатор сообщил о массированной атаке беспилотниковПолитика, 07:26
В Якутии начали проверку после сообщений о подмене ребенка в роддомеОбщество, 07:20
На МКАД столкнулись несколько машинОбщество, 07:08
Какие риски падение цен на нефть несет для бюджета и курса рубляPro, 07:01
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Глава «Победы» оценил возможные последствия открытия аэропортов югаБизнес, 07:00
Глава «Победы»: «В свете последних событий могут открыться возможности»Бизнес, 07:00
NASA назвала дату возвращения застрявших на МКС астронавтовТехнологии и медиа, 06:38
Расходы компаний на рекламу в 2024 году выросли на четвертьТехнологии и медиа, 06:30
В Ростовской области отразили атаку БПЛАПолитика, 06:11
SuperJob оценил разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованиемЭкономика, 06:00
В Думе предложат поднять штрафы должностным лицам за нарушения в ЖКХОбщество, 05:43