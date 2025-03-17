Глава «Победы» оценил возможные последствия открытия аэропортов юга
Авиакомпания «Победа» в случае открытия ростовской воздушной зоны и возобновления работы аэропортов юга России сможет выполнять около 10 тыс. дополнительных рейсов в год. Об этом глава авиакомпании Дмитрий Тыщук рассказал в интервью РБК.
«У нас высвободится 10–15% времени, которое мы сегодня тратим на облет этой зоны. В 2024 году мы выполнили 76 тыс. рейсов. Это позволит нарастить выручку и генерировать дополнительную прибыль. На само перестроение маршрутной сети и расписания уйдет не меньше двух недель», — отметил топ-менеджер.
По его оценке, от трех до четырех месяцев уйдет на раскатку маршрутов из аэропортов, которые закрыты последние три года, и формирование новой маршрутной сети.
После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года авиационные власти России в целях безопасности закрыли аэропорты в прилегающих к зоне военных действий регионах. Коммерческие пассажирские перевозки прекратились в аэропорты Симферополя, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка и Элисты. В мае 2024 года Росавиация разрешила выполнять рейсы в аэропорт Элисты в светлое время суток — с 9 до 19 часов.
После запрета на полеты в эти города резко вырос пассажиропоток в Сочи — единственный открытый российский аэропорт на берегу Черного моря. В 2022 году он увеличился на 17% и достиг 13 млн человек, сообщали власти Краснодарского края.
Также существенно выросли пассажирские перевозки на юг России по железной дороге. Так, к ноябрю 2022 года железнодорожные перевозки пассажиров в южные регионы страны выросли на 35% по сравнению с тем же периодом 2021 года, перевозки в Крым выросли вдвое, говорил глава РЖД Олег Белозеров в ноябре.
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