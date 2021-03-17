Четыре российских региона обогнали Москву по цене корзины покупок в Сети
По стоимости корзины при покупках на AliExpress Москву обошли Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Это следует из данных исследования AliExpress, которая составила «АлиИндекс» (есть у РБК), за 2020 год. Оно отражает потребительскую корзину, состоящую из наиболее частых интернет-покупок россиян.
Топ регионов по стоимости корзины при покупках в Сети на AliExpress выглядит следующим образом:
- Калининград — ₽46 859
- Екатеринбург — ₽45 758
- Новосибирск — ₽45 659
- Санкт-Петербург — ₽45 234
- Москва — ₽45 197
- Ростов-на-Дону — ₽44 940
- Краснодар — ₽44 800
- Нижний Новгород — ₽44 503
- Казань — ₽44 497
- Самара — ₽44 179
- Челябинск — ₽42 092
- Волгоград — ₽41 755
- Уфа — ₽37 546
«Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете региональной онлайн-корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону, а также определили модели-лидеры продаж для каждой категории», — сообщили авторы индекса о принципах его составления.
Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян получили смартфоны — 33%. На долю пылесосов в «АлиИндексе» пришлось 21%, а на все домашние электроприборы и приборы для красоты и здоровья — 49% онлайн-корзины. В эту же группу попали товары для кухни и дома — блендеры, утюги, фены и электробритвы.