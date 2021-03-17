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Бизнес ,  
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Четыре российских региона обогнали Москву по цене корзины покупок в Сети

AliExpress провел исследование стоимости корзины россиян на площадке по регионам. Первое место занял Калининград, а Москва — только пятое
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По стоимости корзины при покупках на AliExpress Москву обошли Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Это следует из данных исследования AliExpress, которая составила «АлиИндекс» (есть у РБК), за 2020 год. Оно отражает потребительскую корзину, состоящую из наиболее частых интернет-покупок россиян.

Топ регионов по стоимости корзины при покупках в Сети на AliExpress выглядит следующим образом:

  • Калининград — ₽46 859
  • Екатеринбург — ₽45 758
  • Новосибирск — ₽45 659
  • Санкт-Петербург — ₽45 234
  • Москва — ₽45 197
  • Ростов-на-Дону — ₽44 940
  • Краснодар — ₽44 800
  • Нижний Новгород — ₽44 503
  • Казань — ₽44 497
  • Самара — ₽44 179
  • Челябинск — ₽42 092
  • Волгоград — ₽41 755
  • Уфа — ₽37 546

«Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете региональной онлайн-корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону, а также определили модели-лидеры продаж для каждой категории», — сообщили авторы индекса о принципах его составления.

Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян получили смартфоны — 33%. На долю пылесосов в «АлиИндексе» пришлось 21%, а на все домашние электроприборы и приборы для красоты и здоровья — 49% онлайн-корзины. В эту же группу попали товары для кухни и дома — блендеры, утюги, фены и электробритвы.

Категория одежды заняла в «АлиИндексе» 18% от общих расходов. Наибольшим спросом пользовались пуховики, шубы из искусственного меха, шелковые, женские джинсы и футболки, а также кроссовки.

Самой дорогой покупкой в зарубежных интернет-магазинах оказались БАДы
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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В феврале Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила отчет, из которого следовало, что в 2020 году российские пользователи при заказе в зарубежных интернет-магазинах больше всего тратили в аптеках или на аналогичных площадках. Средний чек в этой категории превысил 21,7 тыс. руб., причем покупки на AliExpress не учитывались, поскольку его ставка на продажу дешевых товаров значительно влияла бы на общую картину, заявили тогда авторы отчета.

В других категориях средний чек в трансграничной торговле заметно ниже: при покупке автозапчастей и аксессуаров в 2020 году — почти 15,7 тыс. руб., подарков и цветов — почти 13 тыс. руб., техники и электроники — около 10 тыс. руб.

Сбербанк в исследовании «СберИндекс» выяснил, что после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, популярность онлайн-покупок упала, но осталась выше, чем до пандемии. Доля трат, совершенных в России онлайн, к февралю 2021 года выросла и составила 19,5% от всех безналичных платежей. В феврале прошлого года она составляла 16%. В целом доля онлайн-расходов составляет 11,8% от общего объема трат, хотя в сегменте услуг она выросла до 37,2%.

Автор
Владислав Гордеев
онлайн-покупки AliExpress исследование
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