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Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России

Эксперты Forbes и Bloomberg разошлись в оценке числа российских миллиардеров, увеличивших свои капиталы в начале новой недели
Сергей Галицкий (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Единственным российским миллиардером, кто приумножил свои капиталы, несмотря на новое снижение котировок на Московской бирже, стал Аркадий Ротенберг, сообщает Forbes. По подсчетам экспертов журнала, 16 марта его состояние выросло на $233 млн, тогда как у остальных богатейших бизнесменов России оно либо уменьшилось, либо не изменилось.

Рост состояния Ротенберга Forbes объясняет подорожанием акций компании «Мостотрест». В ходе торгов 16 марта стоимость ее одной акции выросла более чем в 1,5 раза, с 119,1 руб. до 181 руб.

Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков
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В результате общее состояние Ротенберга увеличилось до $3 млрд, чего, однако, недостаточно, чтобы попасть в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, куда включают 500 богатейших бизнесменов мира. По подсчетам составителей этого списка, 16 марта закончили в плюсе пятеро из 24 включенных в него российских миллиардеров, в том числе «беднейший» среди них Сергей Попов. По оценке Bloomberg, состояние последнего по итогам дня увеличилось на $25 млн, до $3,78 млрд.

Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд
Финансы

Свои капиталы также нарастили:

  • Андрей Гурьев — на $21,5 млн;
  • Сергей Галицкий — на $47,9 млн;
  • Дмитрий Рыболовлев — на $38,4 млн;
  • Михаил Прохоров — на $84,5 млн.

16 марта значение рублевого индекса Мосбиржи упало на 2,13%, долларового индекса РТС — на 2,5%. 17 марта оба продолжили снижаться. К 13:45 индекс Мосбиржи опустился на 2,6%, а РТС — на 3,86%. Бумаги «Мостотреста» подешевели почти на 5%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: миллиардеры, обвал рынков
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Forbes и Bloomberg подсчитали потери миллиардеров России на обвале рынков
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Bloomberg оценил потери бизнесменов из России за один день в $15,5 млрд
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