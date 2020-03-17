Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России

Эксперты Forbes и Bloomberg разошлись в оценке числа российских миллиардеров, увеличивших свои капиталы в начале новой недели

Сергей Галицкий (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Единственным российским миллиардером, кто приумножил свои капиталы, несмотря на новое снижение котировок на Московской бирже, стал Аркадий Ротенберг, сообщает Forbes. По подсчетам экспертов журнала, 16 марта его состояние выросло на $233 млн, тогда как у остальных богатейших бизнесменов России оно либо уменьшилось, либо не изменилось.

Рост состояния Ротенберга Forbes объясняет подорожанием акций компании «Мостотрест». В ходе торгов 16 марта стоимость ее одной акции выросла более чем в 1,5 раза, с 119,1 руб. до 181 руб.

В результате общее состояние Ротенберга увеличилось до $3 млрд, чего, однако, недостаточно, чтобы попасть в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, куда включают 500 богатейших бизнесменов мира. По подсчетам составителей этого списка, 16 марта закончили в плюсе пятеро из 24 включенных в него российских миллиардеров, в том числе «беднейший» среди них Сергей Попов. По оценке Bloomberg, состояние последнего по итогам дня увеличилось на $25 млн, до $3,78 млрд.