Forbes и Bloomberg назвали разбогатевших на обвале миллиардеров из России
Единственным российским миллиардером, кто приумножил свои капиталы, несмотря на новое снижение котировок на Московской бирже, стал Аркадий Ротенберг, сообщает Forbes. По подсчетам экспертов журнала, 16 марта его состояние выросло на $233 млн, тогда как у остальных богатейших бизнесменов России оно либо уменьшилось, либо не изменилось.
Рост состояния Ротенберга Forbes объясняет подорожанием акций компании «Мостотрест». В ходе торгов 16 марта стоимость ее одной акции выросла более чем в 1,5 раза, с 119,1 руб. до 181 руб.
В результате общее состояние Ротенберга увеличилось до $3 млрд, чего, однако, недостаточно, чтобы попасть в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, куда включают 500 богатейших бизнесменов мира. По подсчетам составителей этого списка, 16 марта закончили в плюсе пятеро из 24 включенных в него российских миллиардеров, в том числе «беднейший» среди них Сергей Попов. По оценке Bloomberg, состояние последнего по итогам дня увеличилось на $25 млн, до $3,78 млрд.