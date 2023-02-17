Bloomberg сообщил об «ознобе» у финансистов Китая из-за пропажи банкира

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 11:18
Акции Tesla подешевели после отзыва крупной партии машин Инвестиции, 11:17
Энергетический сон: почему полезно подремать днем Pro, 11:17
Силуанов назвал исключения из добровольного сбора с бизнеса Экономика, 11:12
Кибербезопасность в финансах: как защищаться от атак через третьи стороны РБК+, 11:08
SEC обвинила в мошенничестве создателя обвалившего рынок стейблкоина UST Крипто, 11:05
Евгения Медведева рассказала о нежелании становиться тренером Спорт, 11:04
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 11:02
Какие нюансы учитывать в отчете для налоговой, если вы закрываете ООО Pro, 10:45
Bloomberg сообщил об «ознобе» у финансистов Китая из-за пропажи банкира Бизнес, 10:43
Плющенко запросил ₽10 млн за участие в турнире по шоу-программам Спорт, 10:41
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 10:39
Названы районы Москвы, где чаще всего покупают машино-места в ипотеку Недвижимость, 10:34
Платные трассы сделают бесплатными для электромобилей с 1 марта Общество, 10:31
Бизнес ,  
0 

Bloomberg сообщил об «ознобе» у финансистов Китая из-за пропажи банкира

Bloomberg: пропажа банкира Бао Фаня вызвала «озноб» в финансовой среде Китая
Акции компании рухнули наполовину при открытии торгов, в финансовой среде выросло беспокойство. Источник Bloomberg уточнил, что банкир недоступен для связи около двух дней
Бао Фань
Бао Фань (Фото: Mike Blake / Reuters)

Основатель, основной владелец и глава инвестиционно-банковской организации China Renaissance Бао Фань перестал выходить на связь, сообщили в компании; ее акции обрушились на 50% на торгах в гонконгской бирже утром в пятницу, 17 февраля, пишет Bloomberg.

Правление банка не располагает какими-либо данными, что пропажа Фаня связана с деятельностью компании, сама фирма продолжает штатную работу под управлением исполнительного комитета, заверили в China Renaissance.

Источник Bloomberg рассказал, что банкир недоступен около двух дней, а его семье сообщили, что тот помогает расследованию. По словам собеседника, в расследовании с сентября также принимает участие бывший президент China Renaissance Конг Линь.

Руководители компаний в Китае часто пропадают, когда они становятся фигурантами правительственных расследований, однако пропажа Бао Фаня вызвала «озноб» среди китайских финансистов, отмечает агентство. По словам старшего аналитика Forsyth Barr Asia Уиллера Чена, ситуация может привести к долгосрочному падению акций компании, так как Бао Фань — ее ключевой сотрудник.

Глава КНР Си Цзиньпин в конце 2021 года инициировал широкое антикорупционное расследование работы финансового сектора страны, следствие затронуло инвестиционно-банковское сообщество.

Ранее из публичного поля исчезал китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма; пропажа последовала за его критикой решения китайских властей отменить IPO Ant Group. Компания планировала провести в 2020 году самое большое IPO в истории, разместив акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах, его отменили за несколько дней до начала из-за позиции Пекина. Ситуация стала большой неожиданностью для инвесторов — объем заявок составлял $3 трлн.

Читайте на РБК Pro
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Кадровая защита: почему «идеальный сотрудник» опасен для вашей компании
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль

В апреле 2021-го антимонопольные регуляторы КНР оштрафовали компанию Alibaba на рекордную сумму в размере $2,78 млрд. В начале 2022-го Ма утратил контроль над Ant Group.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай пропажа банкир
Материалы по теме
Байден отказался извиняться за уничтожение китайского аэростата над США
Политика
FT узнала о планах куратора Пентагона по делам Китая посетить Тайвань
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter