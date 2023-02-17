Bloomberg сообщил об «ознобе» у финансистов Китая из-за пропажи банкира

Акции компании рухнули наполовину при открытии торгов, в финансовой среде выросло беспокойство. Источник Bloomberg уточнил, что банкир недоступен для связи около двух дней

Бао Фань (Фото: Mike Blake / Reuters)

Основатель, основной владелец и глава инвестиционно-банковской организации China Renaissance Бао Фань перестал выходить на связь, сообщили в компании; ее акции обрушились на 50% на торгах в гонконгской бирже утром в пятницу, 17 февраля, пишет Bloomberg.

Правление банка не располагает какими-либо данными, что пропажа Фаня связана с деятельностью компании, сама фирма продолжает штатную работу под управлением исполнительного комитета, заверили в China Renaissance.

Источник Bloomberg рассказал, что банкир недоступен около двух дней, а его семье сообщили, что тот помогает расследованию. По словам собеседника, в расследовании с сентября также принимает участие бывший президент China Renaissance Конг Линь.

Руководители компаний в Китае часто пропадают, когда они становятся фигурантами правительственных расследований, однако пропажа Бао Фаня вызвала «озноб» среди китайских финансистов, отмечает агентство. По словам старшего аналитика Forsyth Barr Asia Уиллера Чена, ситуация может привести к долгосрочному падению акций компании, так как Бао Фань — ее ключевой сотрудник.

Глава КНР Си Цзиньпин в конце 2021 года инициировал широкое антикорупционное расследование работы финансового сектора страны, следствие затронуло инвестиционно-банковское сообщество.

Ранее из публичного поля исчезал китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма; пропажа последовала за его критикой решения китайских властей отменить IPO Ant Group. Компания планировала провести в 2020 году самое большое IPO в истории, разместив акции на $34 млрд при оценке выше $313 млрд на Шанхайской и Гонконгской биржах, его отменили за несколько дней до начала из-за позиции Пекина. Ситуация стала большой неожиданностью для инвесторов — объем заявок составлял $3 трлн.

В апреле 2021-го антимонопольные регуляторы КНР оштрафовали компанию Alibaba на рекордную сумму в размере $2,78 млрд. В начале 2022-го Ма утратил контроль над Ant Group.