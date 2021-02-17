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Бизнес ,  
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ЛУКОЙЛ предложил выкупить нефтегазовую компанию из Австралии

ЛУКОЙЛ предложил заплатить за каждую акцию FAR по 2,2 цента, таким образом, общая стоимость компании оценена в 220 млн австралийских долларов
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 797,5 -1,21% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российская нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ предложила выкупить 100% акций австралийской компании FAR. В сообщении последней отмечается, что ЛУКОЙЛ предложил заплатить за каждую акцию FAR по 2,2 австралийских цента, таким образом, общая стоимость компании оценена в 220 млн австралийских долларов (примерно $170,5 млн).

В FAR также сообщили, что ЛУКОЙЛ назвал свое предложение выгодным для акционеров австралийской компании, а кроме того, выразил готовность предоставить FAR «разумную финансовую поддержку», что позволит той справиться с последствиями ранее объявленного дефолта по выплате в общей сложности $44 млн.

В связи с получением предложения ЛУКОЙЛа руководство FAR решило отложить проведение собрания акционеров компании, которое должно было состояться 18 февраля. На этом собрании планировалось рассмотреть вопрос о продаже компании Woodside Energy Ltd. доли FAR (15%) в проекте по освоению нефтегазовых месторождений Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep (RSSD) на атлантическом шельфе у побережья Сенегала.

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Бизнес
Фото:Игорь Кожевников / ТАСС

В FAR сообщили, что намерены изучить предложения ЛУКОЙЛа и представить акционерам компании дополнительную информацию, с тем чтобы те из них, кто ранее выступил за сделку с Woodside Energy, могли при желании пересмотреть свою позицию. В то же время в FAR отметили, что предложение ЛУКОЙЛа не является юридически обязывающим, а потому сделка с российской компанией может и не состояться.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа отказались прокомментировать РБК сообщение FAR.

Компания FAR была основана в 1984 году в Западной Австралии, в 1985 году вышла на биржу, а в 2010-м получила нынешнее название. Компания участвует в реализации проектов по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Сенегала, Гамбии, Гвинеи-Биссау и в Кении, а также ведет разведку у берегов самой Австралии.

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Евгений Калюков
При участии
Тимофей Дзядко
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