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Компания Гуцериева займется застройкой в Южном Бутово

А101 Гуцериева застроит в Южном Бутово площадку, управляемую группой «Трансстройинвест» и принадлежащую ФСБ, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, там появится жилой квартал общей площадью 300 тыс. кв. м
Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Компания «А101 Девелопмент» Михаила Гуцериева станет партнером группы «Трансстройинвест» для застройки площадки в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о застройке коммунальной зоны Гавриково. «А101 Девелопмент», которая входит в «Сафмар» Гуцериева, станет fee-девелопером этого проекта, сообщило издание со ссылкой на материалы закупок «Сафмара», в которых говорится о поиске проектировщика улично-дорожной сети на участок в Южном Бутово. По информации «Коммерсанта», там планируется построить жилой квартал «Южные сады» общей площадью 300 тыс. кв. м.

В «Трансстройинвесте» и пресс-службе «А101 Девелопмента» подтвердили изданию факт заключения партнерства, но его условий не раскрыли.

Участок в Гавриково принадлежал образованной ФСБ войсковой части, сообщало издание со ссылкой на протокол рабочей группы градостроительно-земельной комиссии за 2017 год. По словам источника издания, с тех пор владелец площадки не менялся. В ФСБ не ответили на запрос «Коммерсанта». В Москомстройинвесте изданию уточнили, что участок находится в федеральной собственности и поэтому у московских ведомств нет доступа к решениям ГЗК по Гавриково.

Этот участок занимает 12,3 га. Инвестиции в застройку площадки член совета директоров JLL Микаэл Казарян в беседе с изданием оценил в 18–20 млрд руб., а выручку от продажи квартир — в 33–38 млрд руб. Вознаграждение fee-девелопера может составить 7–15% от общей выручки, подсчитал для «Коммерсанта» гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Таким образом, А101 может заработать на проекте около 5 млрд руб.

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О том, что «Трансстройинвест» Алексея Фоменко получил очередной контракт от ФСБ, источники «Коммерсанта» сообщили в июне 2020 года. Группа активно занялась строительством жилья, но ранее специализировалась на крупных инфраструктурных проектах: «Трансстройинвест» в том числе реконструировал аэропорт Внуково в Москве и строил терминал бизнес-авиации аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, отмечало издание. Кроме того, по данным ресурса «Проект», группа также была подрядчиком при строительстве резиденции президента России под Ялтой.

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Привлечение стороннего девелопера обычно для застройщиков, если реализуется нехарактерный для них проект, отметил в беседе с изданием руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков. Например, для строительства жилых комплексов массовой застройки Capital Group использует мощности группы ПИК. В свою очередь, «Трансстройинвест», помимо генподрядных работ, до этого строил только элитные апартаменты в центре Москвы.

«Привлекая компанию, имеющую большой опыт реализации масштабных жилых комплексов в Новой Москве, «Трансстройинвест» минимизирует для себя риски в новом проекте», — отметил в беседе с изданием Казарян.

Дарусенков также предположил, что у «Трансстройинвеста» может не хватать мощностей для таких масштабных проектов, как в Гавриково. В то же время у девелопера уже есть проект, где предполагается строительство жилья комфорткласса на месте стадиона «Ракета» на Рязанском проспекте, где можно построить 174 тыс. кв. м недвижимости, сообщал «Коммерсантъ». Для реализации этого проекта компания также может привлечь fee-девелопера, допустил источник издания на рынке недвижимости.

В «Трансстройинвесте» эту тему изданию не прокомментировали. В А101 ему сообщили, что рассматривают несколько проектов в других локациях, в которых могли бы выступить fee-девелопером.

По словам источника издания, А101 может входить в проекты fee-девелопмента, поскольку покупка новых площадок сейчас не представляется возможной для компании. Кроме того, группа, наоборот, избавляется от ряда активов, добавил он. В частности, в феврале «Коммерсантъ» сообщал, что холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» семьи Гуцериевых готовится продать НПФ «Сафмар» группе «Регион» — «Россиум». На торги также выставлено здание на Малой Дмитровке, 25, которое, по информации источника издания, принадлежит структурам Гуцериева.

Автор
Виктория Полякова
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