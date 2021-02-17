Компания Гуцериева займется застройкой в Южном Бутово

А101 Гуцериева застроит в Южном Бутово площадку, управляемую группой «Трансстройинвест» и принадлежащую ФСБ, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, там появится жилой квартал общей площадью 300 тыс. кв. м

Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Компания «А101 Девелопмент» Михаила Гуцериева станет партнером группы «Трансстройинвест» для застройки площадки в Южном Бутово на юго-западе Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о застройке коммунальной зоны Гавриково. «А101 Девелопмент», которая входит в «Сафмар» Гуцериева, станет fee-девелопером этого проекта, сообщило издание со ссылкой на материалы закупок «Сафмара», в которых говорится о поиске проектировщика улично-дорожной сети на участок в Южном Бутово. По информации «Коммерсанта», там планируется построить жилой квартал «Южные сады» общей площадью 300 тыс. кв. м.

В «Трансстройинвесте» и пресс-службе «А101 Девелопмента» подтвердили изданию факт заключения партнерства, но его условий не раскрыли.

Участок в Гавриково принадлежал образованной ФСБ войсковой части, сообщало издание со ссылкой на протокол рабочей группы градостроительно-земельной комиссии за 2017 год. По словам источника издания, с тех пор владелец площадки не менялся. В ФСБ не ответили на запрос «Коммерсанта». В Москомстройинвесте изданию уточнили, что участок находится в федеральной собственности и поэтому у московских ведомств нет доступа к решениям ГЗК по Гавриково.

Этот участок занимает 12,3 га. Инвестиции в застройку площадки член совета директоров JLL Микаэл Казарян в беседе с изданием оценил в 18–20 млрд руб., а выручку от продажи квартир — в 33–38 млрд руб. Вознаграждение fee-девелопера может составить 7–15% от общей выручки, подсчитал для «Коммерсанта» гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Таким образом, А101 может заработать на проекте около 5 млрд руб.