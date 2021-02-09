«Коммерсантъ» узнал о покупке группой «Регион» НПФ «Сафмар» Гуцериевых

«У пенсионного блока есть планы по развитию, которые мы соотносим с тенденциями рынка, — консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги», — пояснила Морозова. В компании рассматривают предложения о покупке фондов с учетом возможностей и потенциального результата, и в этом случае было принято решение о вхождении в сделку, отметила она.

Стоимость сделки не раскрывается, однако ранее НПФ «Сафмар» хотели продать за 25-30 млрд руб.

Объем пенсионных накоплений «Сафмара» составляет 260 млрд руб., его клиентами по обязательному пенсионному страхованию являются 3,8 млн человек, пишет газета. Активы фонда превышают 270 млрд руб., по этому показателю он занимает девятое место в России.

Планы по продаже «Сафмара» обсуждались еще в 2020 году, возможными претендентами считались ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк. Однако позже в списке вероятных покупателей остались «Россельхозбанк» и группа «Регион» — «Россиум».

Сейчас в пенсионный дивизион группы входят шесть НПФ, их суммарные активы составляли 610 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» (по данным на конец третьего квартала 2020 года). В случае удачного завершения сделки они вырастут до почти 900 млрд руб., уступив по этому показателю только активам пенсионной группы Газпромбанка (чуть меньше 1,2 трлн руб.).

Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов назвал готовящуюся сделку крупнейшей за всю историю российской системы негосударственных пенсионных фондов. Он отметил, что покупка «Сафмара» фактически означает завершение процесса перехода пенсионных фондов от частных владельцев к собственникам, близким к государству.