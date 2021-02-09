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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал о покупке группой «Регион» НПФ «Сафмар» Гуцериевых

Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» семьи Гуцериевых готовится продать НПФ «Сафмар» группе «Регион» — «Россиум». Стоимость сделки не называется, но ранее фигурировала сумма в диапазоне от 25 до 30 млрд руб.
Сергей Судариков
Сергей Судариков (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Группа «Регион» — «Россиум» намерена купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» у холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам сделки. Также изданию это подтвердил источник, близкий к банку ВТБ, который кредитует СФИ.

Об этом же газете сообщила замгендиректора инвесткомпании «Регион», которая входит в группу, Галина Морозова. Она курирует пенсионный дивизион.

Непосредственным покупателем станет инвестиционная компания «Ленинградское адажио», которая принадлежит Сергею Сударикову, мажоритарному акционеру группы «Регион».

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ
Бизнес
Негосударственный пенсионный фонд &laquo;Сафмар&raquo;

По данным одного из источников, необходимые документы уже были поданы в ФАС. Другой собеседник издания сообщает, что ЦБ уведомили о будущей сделке неофициально.

«У пенсионного блока есть планы по развитию, которые мы соотносим с тенденциями рынка, — консолидация рынка за счет слияний и локализация точек роста вокруг фондов, входящих в многопрофильные финансовые холдинги», — пояснила Морозова. В компании рассматривают предложения о покупке фондов с учетом возможностей и потенциального результата, и в этом случае было принято решение о вхождении в сделку, отметила она.

Стоимость сделки не раскрывается, однако ранее НПФ «Сафмар» хотели продать за 25-30 млрд руб.

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Объем пенсионных накоплений «Сафмара» составляет 260 млрд руб., его клиентами по обязательному пенсионному страхованию являются 3,8 млн человек, пишет газета. Активы фонда превышают 270 млрд руб., по этому показателю он занимает девятое место в России.

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Михаил Гуцериев

Планы по продаже «Сафмара» обсуждались еще в 2020 году, возможными претендентами считались ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк. Однако позже в списке вероятных покупателей остались «Россельхозбанк» и группа «Регион» — «Россиум».

Сейчас в пенсионный дивизион группы входят шесть НПФ, их суммарные активы составляли 610 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» (по данным на конец третьего квартала 2020 года). В случае удачного завершения сделки они вырастут до почти 900 млрд руб., уступив по этому показателю только активам пенсионной группы Газпромбанка (чуть меньше 1,2 трлн руб.).

Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов назвал готовящуюся сделку крупнейшей за всю историю российской системы негосударственных пенсионных фондов. Он отметил, что покупка «Сафмара» фактически означает завершение процесса перехода пенсионных фондов от частных владельцев к собственникам, близким к государству.

Автор
Мария Лисицына
«Сафмар» негосударственные пенсионные фонды концерн «Россиум»
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