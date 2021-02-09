«Коммерсантъ» узнал о покупке группой «Регион» НПФ «Сафмар» Гуцериевых
Группа «Регион» — «Россиум» намерена купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» у холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам сделки. Также изданию это подтвердил источник, близкий к банку ВТБ, который кредитует СФИ.
Об этом же газете сообщила замгендиректора инвесткомпании «Регион», которая входит в группу, Галина Морозова. Она курирует пенсионный дивизион.
Непосредственным покупателем станет инвестиционная компания «Ленинградское адажио», которая принадлежит Сергею Сударикову, мажоритарному акционеру группы «Регион».
По данным одного из источников, необходимые документы уже были поданы в ФАС. Другой собеседник издания сообщает, что ЦБ уведомили о будущей сделке неофициально.