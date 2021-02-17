СМИ узнали об уголовном деле против основателя «Пятерочки»

Против основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева возбудили уголовное дело, сообщил «Коммерсантъ». По его информации, бывший деловой партнер бизнесмена Михаил Горяинов обвинил его в вымогательстве около $20 млн

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева завели уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, заявление в следственное управление СК по Центральному административному округу Москвы подал бывший деловой партнер основателя «Пятерочки» Михаил Горяинов. Из его показаний следует, что Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь якобы идет о здании автотехцентра на Волгоградском проспекте и Усачевском рынке, которые контролирует Gremm Group Горяинова.

Рогачев сообщил РБК, что узнал о заведении уголовного дела из прессы и его деталей не знает. «Горяинов обещал рассчитываться в течение пяти лет, он вытащил в разных формах чуть меньше $20 млн из совместного бизнеса. Пять лет дурил голову, обещая вернуть, а теперь решил этого не делать», — сказал бизнесмен. Он добавил, что ему неизвестно, чтобы его кто-то вызывал на допросы.

Горяинов, в свою очередь, заявил РБК, что подал заявление на Рогачева еще в 2016 году и не знает, почему история получила развитие только сейчас. По его словам, его уже вызвали на допрос. В каком статусе, бизнесмен не уточнил.