СМИ узнали об уголовном деле против основателя «Пятерочки»

Рогачев и Горяинов договорились о создании совместного бизнеса с паритетным владением для развития и эксплуатации фермерских рынков в Москве в конце 2013 года. Проект должен был включать не менее пяти площадок: бывший авторынок на Волгоградском проспекте, а также Коптевский, Каширский, Северный и Усачевский рынки.
Скупать рынки Рогачев и Горяинов начали в 2014 году, а акционерное соглашение, в котором были прописаны принципы работы совместного предприятия, подписали в июне 2015 года. Однако фактически оно так и не заработало: ни один из пяти рынков так и не перешел в собственность новой компании.
В конце 2015 года Рогачев обвинил Горяинова в том, что тот инвестировал в проект гораздо меньше оговоренной в акционерном соглашении суммы. Gremm Group из пяти рынков достались два — Усачевский и объект на Волгоградском проспекте.
Через три года Рогачев подал иск к Горяинову в Высокий суд Лондона, пытаясь оспорить права на активы. Рогачев утверждал, что вложил в совместный бизнес $29,5 млн, а его бывший деловой партнер лишь $20,2 млн. Также бизнесмен настаивал на том, что ему принадлежит 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В результате ему удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Горяинова стоимостью £9 млн, однако летом следующего года он был снят.
После этого Gremm Group стала рассматривать выдвигаемые требования о передаче части активов как вымогательство, сообщил «Коммерсантъ».
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.
О заведении уголовного дела против Рогачева также сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, бизнесмена подозревают в вымогательстве $11 млн в виде процентов основанной им с Горяиновым компании.
По данным Baza, в этой компании, созданной в 2015 году, Рогачеву принадлежали 60%, Горяинову — 40%. Однако Рогачев, по данным следствия, стал вымогать у Горяинова 20% его доли, угрожая сообщить «куда следует» о случаях, когда бизнесмен якобы «решал темные дела серыми методами», сообщила Baza.
По ее информации, в 2016 году Рогачев нанял некоего Журавлева. Тот якобы нашел бизнесмену группу «вооруженных кавказцев», которые в январе 2016 года приехали на Усачевский рынок, частично принадлежащий Горяинову, и захватили его. После этого они «потребовали от другого совладельца рынка передать им половину принадлежавшего Горяинову, или $40 млн», со ссылкой на данные следствия сообщила Baza. По ее данным, Рогачев проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемого.
Рогачев основал компанию «Агроторг» в 1998-м, через год компания открыла первый магазин «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. После слияния с сетью «Перекресток» в 2006 году была образована X5 Retail Group. В 2011-м Рогачев вышел из правления группы и продал принадлежавший ему пакет акций (11,14%).
Авторы
Виктория Полякова, Анна Левинская, Надежда Федорова