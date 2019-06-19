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Лондонский суд разморозил активы владельца Усачевского рынка
Суд снял запрет на продажу активов владельца Gremm Group Михаила Горяинова стоимостью £9 млн, наложенный по иску основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева. Бывшие партнеры судятся из-за проекта по развитию сети рынков в Москве
Михаил Горяинов​ (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Высокий суд в Лондоне снял запрет на распоряжение активами с владельца Gremm Group Михаила Горяинова, говорится в решении суда, выпущенном в пятницу, 14 июня (копия документа есть у РБК). Активы Горяинова были заморожены в конце декабря по иску его бывшего партнера, основателя «Пятерочки» и владельца сети «Верный» Андрея Рогачева. В решении указано, что запрет не может быть наложен вновь в рамках этого судебного дела.

Заморозка касалась любых активов Горяинова стоимостью £9 млн (около 777 млн руб. по курсу на дату наложения запрета) и распространялась, в частности, на деньги от реализации здания бывшего авторынка на Волгоградском проспекте, 177, в Москве, если бы оно было продано. В решении суда пояснено, что Горяинов не мог снижать стоимость своих активов ниже £9 млн (это сумма, заплаченная Рогачевым за здание авторынка в 2014-м и конвертированная в фунты стерлингов). Весь объект площадью 14,8 тыс. кв. м, по словам Рогачева, стоил $22 млн.

После снятия заморозки Горяинов планирует продать объект. В материалах дела говорится, что в октябре 2018-го он заключил предварительное соглашение о продаже рынка розничной сети «Лента». По соглашению продавец должен выполнить ремонтно-восстановительные работы в здании в соответствии с требованиями «Ленты». Договор купли-продажи должен быть заключен не позже 1 февраля 2020 года.

«Сделка с «Лентой» продолжится», — подтвердил Горяинов РБК. Он не назвал сумму сделки, сославшись на конфиденциальность переговоров.

Рогачев не согласен с такой трактовкой решения. «Снятие заморозки не означает права продажи», — уверен он.

По мнению Рогачева, в случае продажи здания на Волгоградском ему должна перейти половина его стоимости. Горяинов утверждает, что деньги от продажи этого актива в соответствии с договоренностям должны полностью перейти ему.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает здание в 900–950 млн руб. «Объект хорошо подходит для размещения гипермаркета, здесь можно организовать успешный ретейловый бизнес, чему будут способствовать в том числе высокий трафик Волгоградского проспекта», — пояснил эксперт. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович оценивает объект в два раза ниже — в 450–500 млн руб. В «Ленте» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Срочная заморозка

Суд заморозил активы без предварительного уведомления по иску Рогачева в декабре 2018-го и затем продлил заморозку в 2019-м. Такая мера применяется в судебной системе Англии и Уэльса в случае, если заморозку нужно осуществить срочно, поясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

Заморозка произошла в срочном порядке, поскольку судья пришел к выводу, что Рогачев совершенно случайно узнал о готовящейся продаже здания на Волгоградском в ноябре. В новом решении говорится, что о намерениях продать объект Рогачев знал раньше, в сентябре, а значит, не было надобности в срочной заморозке актива. Кроме того, суд отказал Рогачеву в просьбе о запрете, который не позволил бы продать объект. Решение суда касается только разморозки активов, по существу дело будет рассмотрено позже.

«Я не понимаю этой позиции суда, в аффедавите (письменные показания. — РБК) точно указана дата, когда мы узнали о продаже, и эта позиция была доведена до суда. Это какие-то мелкие детали, которые моему российскому сознанию невозможно понять», — говорит Рогачев.

Рогачев в течение ближайших двух недель планирует подать расширенный иск в рамках дела. Сумма иска, по его словам, будет превышать $30 млн. «Спор ведется вокруг Каширского рынка, Усачевского рынка и объекта на Волгоградском проспекте», — говорит Рогачев. Горяинов в свою очередь будет требовать с бывшего партнера возместить убытки и юридические расходы, сумма которых, по его словам, составила более $1 млн.

Короткое партнерство

Рогачев и Горяинов договорились о создании совместного бизнеса с паритетным владением для развития и эксплуатации фермерских рынков в Москве в конце 2013 года. Проект должен был включать не менее пяти площадок: бывший авторынок на Волгоградском проспекте, а также Коптевский (ул. Коптевская, 24), Каширский (Каширское ш., 25), Северный (ул. Летчика Бабушкина, 30) и Усачевский (ул. Усачева, 26) рынки.

Скупать рынки Рогачев и Горяинов начали в 2014 году, а акционерное соглашение, в котором были прописаны принципы работы совместного предприятия, подписали в июне 2015 года. Но фактически оно так и не заработало: ни один из пяти рынков так и не перешел в собственность новой компании, а в августе 2015-го Горяинов предложил положить конец совместному бизнесу, говорится в решении суда.

Долгий раздел

Стороны по-разному смотрят на раздел активов. Сейчас Коптевским, Каширским и Северным рынками управляет компания «М1» Андрея Рогачева. Gremm Group Михаила Горяинова контролирует Усачевский рынок и здание на Волгоградском, в котором рынок так и не был создан.

Каширский рынок принадлежит бывшим партнерам в равных долях, но Рогачев полностью контролирует доход от него. Рогачев поясняет, что Горяинов, по его словам, оформил на себя долю в Каширском рынке, не оплатив ее. Рогачев упоминает, что Горяинов вложился в ремонт рынка, но не уточняет сумму вложений. «Он также «забыл» оформить половину Усачевского и объекта на Волгоградском проспекте», — заявляет Рогачев.

В материалах суда указано, что на покупку Усачевского и Волгоградского рынков было потрачено $29,9 млн, а на три рынка, которые сейчас контролирует компания «М1», — $8,385 млн. Кроме того в решении отмечается, что «нет никаких сомнений», что Рогачев вложил в совместный бизнес примерно на $9 млн больше, чем Горяинов, — $29,5 против $20,2 млн.

В материалах суда описано, как стороны несколько раз пытались договорится и составляли соглашения с различными условиями раздела активов, но сейчас бывшие партнеры так и не пришли к единому мнению об этом разделе.

«Согласно договоренностям, Усачевский, Волгоградский и Каширский должны были отойти мне. Однако Рогачев уклоняется от исполнения этой договоренности и не реализует ее в течение уже нескольких лет», — говорит Горяинов.

Рогачев настаивает, что оплатил свое право на половину Усачевского рынка и объекта на Волгоградском проспекте и они не могут быть проданы без его согласия и без перечисления ему 50% от суммы продажи.

В решении лондонского суда также указано, что в декабре 2018-го Рогачев обратился в российские правоохранительные органы с официальным запросом о возбуждении уголовного дела против Горяинова. Рогачев отказался это комментировать. «По моей информации, при его участии была попытка возбудить против меня уголовное дело, но, насколько мне известно, в этом было отказано», — говорит Горяинов.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Ольга Дубравицкая
Теги: коммерческая недвижимость, Андрей Рогачев, сеть Лента
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