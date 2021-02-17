Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян

В «Сколково» основным направлением по привлечению зарубежных или бывших российских специалистов выступает университет Сколтех, сообщил Дворкович. Доля иностранцев среди профессоров университета составляет 40%, указал он

Аркадий Дворкович (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном это касается Европы и США, заявил в интервью «РИА Новости» председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб», — рассказал Дворкович.

Когда российский стартап покупают из-за рубежа, «Сколково» стремится к тому, чтобы сами команды оставались в России, отметил глава фонда. В таком случае для них открываются возможности как на российском, так и на иностранных рынках, указал он.

Что касается участия зарубежных компаний и инвесторов в проектах «Сколково», фонд его не ограничивает и работает над развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержкой экспорта, сообщил Дворкович.

«Запустили программу soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами», — сказал он.