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Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян

В «Сколково» основным направлением по привлечению зарубежных или бывших российских специалистов выступает университет Сколтех, сообщил Дворкович. Доля иностранцев среди профессоров университета составляет 40%, указал он
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются в страну, в основном это касается Европы и США, заявил в интервью «РИА Новости» председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб», — рассказал Дворкович.

Когда российский стартап покупают из-за рубежа, «Сколково» стремится к тому, чтобы сами команды оставались в России, отметил глава фонда. В таком случае для них открываются возможности как на российском, так и на иностранных рынках, указал он.

Что касается участия зарубежных компаний и инвесторов в проектах «Сколково», фонд его не ограничивает и работает над развитием сотрудничества с зарубежными партнерами и поддержкой экспорта, сообщил Дворкович.

«Запустили программу soft landing, которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами», — сказал он.

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При этом крупнейшее направление по привлечению зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на российский рынок — университет Сколтех, утверждает Дворкович. По его словам, 40% профессоров университета составляют зарубежные профессора, а из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов — иностранные. «Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало, — это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», — заключил Дворкович.

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В феврале 2020 года президент Владимир Путин говорил, что власти создают систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов, но и привлекать специалистов из-за границы. При этом глава государства отметил, что «невозможно всех удержать, однако «возврат есть, и желающих не так и мало».

По мнению президента, утечка мозгов из России связана с тем, что люди ищут высокооплачиваемую работу, а значит для борьбы с этим явлением государство должно повышать зарплаты. Также Путин допустил введение дополнительных обязательств для получивших в стране образование. Так, по мнению президента, было бы справедливо, если бы выпускники, обучающиеся по целевым программам, работали по контракту с государством или возвращали бы деньги в бюджет.

Автор
Анастасия Батманова
«Сколково» Аркадий Дворкович
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