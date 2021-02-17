«Коммерсантъ» узнал об интересе Абрамовича к бутик-отелю в Геленджике

Российский миллиардер Роман Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц в Карелии и Геленджике, которые могут заняться развитием гостиничных объектов, выяснил «Коммерсантъ».

По данным издания, в начале февраля он учредил ООО «УК «Норд Эстейт» и «УК «Юг Эстейт», основной вид деятельности которых — управление недвижимостью. «Локацию на Ладожском озере консультанты называют привлекательной. А вот с окупаемостью проекта в Геленджике, скорее всего, возникнут вопросы», — пишет газета.

Один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что в Геленджике миллиардера интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником. По его словам, в число рассматриваемых им площадок входило «Шато де Талю». Собеседник издания в винодельческой отрасли говорит, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2–5 млн руб. за 1 га. Исходя из этой оценки, «Шато де Талю» стоит 200–500 млн руб.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова считает, что окупаемость инвестиций в гостиничный проект в Геленджике может быть под вопросом, так как сезон здесь длится только пять месяцев, а спрос на люксовое размещение формируют только внутренние туристы. «Вероятно, что проект будет реализован в формате бутик-проекта», — сказала она в беседе с «Коммерсантом».

В свою очередь три консультанта сообщили изданию об интересе Абрамовича к Карелии. Один из них заявил, что «УК «Норд Эстейт» купила участок на берегу Ладожского озера для строительства дома для собственных нужд миллиардера и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха.