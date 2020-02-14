Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
ЦБ дал банкам рекомендации для предотвращения утечки данных через почту Общество, 00:14 Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое Бизнес, 14 фев, 23:58 Избитая в Грозном журналистка «Новой газеты» получила письмо с угрозами Общество, 14 фев, 23:39 «Сухой» обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом SSJ100 Бизнес, 14 фев, 23:25 ВЦИОМ оценил доверие россиян к Путину Политика, 14 фев, 23:08 Мантуров допустил заказ до 20 SSJ-100 авиакомпанией для Дальнего Востока Бизнес, 14 фев, 23:06 ФАС предложила использовать закон о торговле для цен на медицинские маски Общество, 14 фев, 22:56 Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2» Бизнес, 14 фев, 22:45 Forbes оценил предвыборные затраты Блумберга на мемы в $1,5 млн Политика, 14 фев, 22:33 Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России Общество, 14 фев, 22:30 В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом Политика, 14 фев, 22:13 Мужчина совершил самоубийство в психбольнице в Ставрополе Общество, 14 фев, 21:52 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля Общество, 14 фев, 21:50 «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках Спорт, 14 фев, 21:40
Бизнес ,  
0 

Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

Согласно отчету компании, в 2019 году топ-менеджеры получили 1,33 млрд руб. против 2,55 млрд в 2018. По данным «Ведомостей», доходы упали из-за снижения суммы годовых бонусов, однако топ-менеджеры получат эти деньги позднее

В 2019 году доходы членов правления «Газпрома» сократились почти вдвое — до 1,33 млрд руб., следует из квартального отчета компании по РСБУ. В 2018 году эта сумма составляла 2,55 млрд руб. 

Суммарная зарплата топ-менеджеров в прошлом году — более 821 млн руб., на премии было потрачено 479,5 млн, на «иные виды вознаграждений» - еще 31,1 млн. В правление «Газпрома» входят 14 человек, включая председателя Алексея Миллера.

При этом, как пишут «Ведомости», снижение доходов членов правления связано со снижением суммы годовых бонусов: во втором квартале, когда топ-менеджерам обычно их выплачивают одномоментно, члены правления «Газпрома» получили около 240 млн руб — это почти в пять раз меньше выплаты в 2018 году (1,12 млрд руб.).

Информацию о годовых бонусах газете подтвердил близкий к компании источник. При этом он утверждает, что правление «Газпрома» не лишилось этих денег, а получит их позднее. Причину такого решения собеседник издания не уточнил. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Газпром, доходы, совет директоров
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter