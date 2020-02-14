Доходы членов правления «Газпрома» за год сократились вдвое

Согласно отчету компании, в 2019 году топ-менеджеры получили 1,33 млрд руб. против 2,55 млрд в 2018. По данным «Ведомостей», доходы упали из-за снижения суммы годовых бонусов, однако топ-менеджеры получат эти деньги позднее

В 2019 году доходы членов правления «Газпрома» сократились почти вдвое — до 1,33 млрд руб., следует из квартального отчета компании по РСБУ. В 2018 году эта сумма составляла 2,55 млрд руб.

Суммарная зарплата топ-менеджеров в прошлом году — более 821 млн руб., на премии было потрачено 479,5 млн, на «иные виды вознаграждений» - еще 31,1 млн. В правление «Газпрома» входят 14 человек, включая председателя Алексея Миллера.

При этом, как пишут «Ведомости», снижение доходов членов правления связано со снижением суммы годовых бонусов: во втором квартале, когда топ-менеджерам обычно их выплачивают одномоментно, члены правления «Газпрома» получили около 240 млн руб — это почти в пять раз меньше выплаты в 2018 году (1,12 млрд руб.).

Информацию о годовых бонусах газете подтвердил близкий к компании источник. При этом он утверждает, что правление «Газпрома» не лишилось этих денег, а получит их позднее. Причину такого решения собеседник издания не уточнил. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

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