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Претендующая на последнюю компанию Магомедова DP World уйдет с биржи

Из обращения на фондовой бирже будет изъято 19,55% акций арабского портового оператора. Ранее DP World выражала намерение купить долю транспортной группы FESCO, последнего актива арестованного предпринимателя Зиявудина Магомедова
Фото: Jumana El Heloueh / Reuters

Компания Port and Free Zone World проведет изъятие акций своей дочерней компании DP World Ltd, которые сейчас торгуются на фондовой бирже NASDAQ Dubai. Об этом сообщает DP World на своем сайте.

DP World — один из крупнейших портовых операторов в мире.

Объем акций, приобретаемых Port and Free Zone World, составит 19,55%, цена каждой — $16,75 с премией 29%. После окончания торгов и закрытия биржи в воскресенье акции DP World Ltd стоили $13.

После выкупа акций компания DP World будет полностью принадлежать Port and Free Zone World, которая, в свою очередь, входит в холдинг Dubai World. Такая мера позволит DP World сосредоточиться на своих среднесрочной и долгосрочной стратегиях по трансформированию из портового оператора в комплексного логистического провайдера, говорится в сообщении компании.

Решение о делистинге было принято советом директоров Port and Free Zone World и независимыми членами правления DP World.

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В январе DP World сообщила правительству России о намерении купить 49% транспортной группы FESCO, крупнейшим акционером которой выступает находящийся под арестом российский предприниматель Зиявудин Магомедов. Это последняя компания, где у него осталась доля. Письмо с предложением о покупке было направлено от лица представителя DP World в России Сергея Чемарды.

В документе говорится, что после покупки доли в группе DP World будет развивать FESCO, модернизирует принадлежащий ей Владивостокский порт, а также увеличит парк вагонов, чтобы доставлять больше грузов по Транссибирской магистрали. О статусе переговоров с акционерами FESCO при этом не сообщалось.

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что срок рассмотрения заявки на покупку группы продлен до 26 февраля.

Сам Магомедов, который сейчас содержится под стражей по делу об организации преступного сообщества, заявлял, что не намерен продавать долю в FESCO.

Автор: Мария Лисицына
Теги: DP World, делистинг, Fesco
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