Ткачев назвал «громом среди ясного неба» продажу Галицким акций «Магнита»

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что основатель розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий вошел в историю Краснодарского края не только как бизнесмен, который построил «с нуля» крупный бизнес, но и как меценат

Александр Ткачев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Минсельхоза и бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что основатель ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий навсегда вошел в историю российского региона, где находится головной офис торговой сети, не только как бизнесмен, добившийся успеха на несырьевом рынке, но и как меценат, который поддерживал регион и помогал ему развиваться, передает «РИА Новости». Так он прокомментировал продажу Галицким своих акций «Магнита».

Сеть «Магнит» была запущена в 2000 году в Краснодаре. За два года до этого в столице края Галицкий открыл первый продовольственный магазин. Александр Ткачев с 2000 года возглавлял Краснодарский край.

«Меня потрясла эта новость. Как гром среди ясного неба. Больше вопросов, чем ответов. Я всегда восхищался Сергеем. Галицкий создал первую российскую федеральную торговую сеть. На моих глазах компания по сути «с нуля», из десятка киосков выросла в масштабную сеть магазинов шаговой доступности по всей стране. Вызывают искреннее уважение его подходы в ведении бизнеса», — сказал министр.

Глава сельскохозяйственного ведомства отметил, что Галицкий помимо ведения бизнеса занимался еще и общественной деятельностью, меценатством — например, построил в Краснодарском крае современный спортивный стадион, создал академию футбола и футбольный клуб, занимался озеленением региона.

«Многие считают его везунчиком, но это заслуженный успех, которого он достиг своей невероятной работоспособностью и талантом предпринимателя. Это тот редкий случай, когда один человек может поменять вокруг себя окружающий мир. Сергей является примером для всех нас и уже вошел в плеяду успешных предпринимателей новой России, которые достигли успеха в сложном несырьевом секторе экономики», — заключил Ткачев.

Накануне, в пятницу, 16 февраля, Сергей Галицкий на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил о продаже 29,1% акций основанной им сети «Магнит». Покупателем ценных бумаг стал банк ВТБ. Сумма сделки составила 138 млрд руб. Продажа будет закрыта после одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой. На пост гендиректора «Магнита» назначили председателя совета директоров Хачатура Помбухчана. Сам Галицкий оставил еще 3% акций, что даст ему возможность остаться в компании миноритарием.