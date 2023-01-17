«Коммерсантъ» сообщил о риске для производства десертов и йогуртов

Поставки пищевых модифицированных крахмалов из ЕС, которые используются как загустители, остановились из-за санкций, а в России их не производят в нужном объеме. Можно использовать другие ингредиенты, но производство станет дороже

Риск нехватки модифицированных кукурузных крахмалов, используемых в качестве загустителей, грозит сокращением производства десертов и йогуртов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей молочной продукции.

Ингредиенты, о которых идет речь, в основном импортировались из западных стран, но поставки из ЕС остановились из-за санкций. В России модифицированные кукурузные крахмалы не выпускаются в достаточном объеме, а в третьих странах их найти сложно, говорит собеседник газеты. В 2021 году в Россию импортировали около 71 тыс. т пищевых модифицированных крахмалов, а произвели около 9 тыс., уточнил президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин. В стране такие ингредиенты выпускают два завода мощностью около 50 тыс. т в год, но из-за нехватки сырья площадки сложно загрузить полностью.

Острая проблема возникла с отдельными категориями продуктов, для большинства можно найти альтернативные ингредиенты, пишет издание. Один из источников отметил, что можно использовать сухое молоко, но это приведет к повышению стоимости производства.

Компании «Эфко» и Viola сообщили, что нашли альтернативных поставщиков — например, последняя перешла на местный крахмал и одобрила несколько производителей из азиатских стран. В Danone, PepsiCo и Ehrmann комментарии не предоставили.

За первые девять месяцев 2022 года выпуск йогуртов в России сократился на 16%, до 534 тыс. т год к году, пишет газета со ссылкой на Национальный союз производителей молока. По словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, это связано со стремлением потребителей сэкономить, поскольку йогурты не продукт первой необходимости.

Производители молочной продукции весной 2022 года жаловались на дефицит импортных ингредиентов, нужных для изготовления сыров и йогуртов. «Деловой Петербург» писал о возникших у бизнеса на фоне санкций проблемах с закупкой солей-плавителей, которые используются для приготовления плавленого сыра.