Производитель Persil и Schwarzkopf заявил, что вряд ли уйдет из России раньше конца года

Производитель Persil и Schwarzkopf допустил уход из России до конца года

Фото: imago images / Schöning / ТАСС

Немецкий производитель бытовой химии Henkel планирует окончательно уйти из России до конца 2022 года, заявил финансовый директор компании Марко Свобода, передает «РИА Новости».

«Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года. Не думаю, что это случится раньше», — сказал Свобода на конференции для инвесторов. По его словам, к российским активам компании проявили большой интерес.

В России заводы «Хенкель Рус» расположены в Пермском и Ставропольском краях, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской и Челябинской областях.

Концерн Henkel объявил об уходе из России в апреле. Среди его брендов — средства для стирки и чистки «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, гели для душа Fa, средства для волос Shamtu, Schwarzkopf, Syoss. Henkel работал в стране с 1991 года, компании принадлежит 11 заводов в разных регионах России.

В марте Henkel прекратила все инвестиции в российский бизнес, а в августе выставила свои активы в России и Белоруссии на продажу, писали «Ведомости». Эксперты, опрошенные газетой, отмечали, что активы концерна выставлены на продажу по высокой цене, из-за чего поиск покупателей будет затруднен.

Представитель Минпромторга заявил газете, что на активы компании претендуют несколько инвесторов из России, но кто именно, он не уточнил. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью «РИА Новости» говорил, что у пермского предприятия Henkel есть пять потенциальных покупателей. В самой компании это не комментировали.