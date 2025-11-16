«Ъ» назвал покупателя половины бывшего производителя Zewa

«Тайга Групп» объединит бизнес «ЭвоКом» с АО «Сыктывкар Тиссью Груп» (Veiro), узнал «Ъ». Партнером в активе должны стать структуры Светогорского ЦБК. Сделка завершится после одобрения ФАС

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Лесопромышленный холдинг «Тайга Групп» (ранее «Сезар-Инвест», входит в Sezar Group) выкупит не менее половины бывшей российской структуры шведской Essity, производителя бумажных санитарно-гигиенических изделий «Эволюция комфорта» («ЭвоКом», бренды Zemma, Libretta, Tellus и Somfort), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, переговоры о продаже длились несколько месяцев. О самой сделке, без указания выкупаемой доли, ранее сообщала пресс-служба «Тайга Групп».

Партнером «Тайга Групп» в активе будут структуры Светогорского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). По данным издания, сделка завершится после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.

«Тайга Групп» собирается объединить бизнес «ЭвоКом» с уже принадлежащим ей АО «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro). Источники издания, близкие к «ЭвоКом», рассказали, что в начале ноября на предприятие приезжала делегация новых собственников для знакомства с коллективом.

Как рассказали другие источники, ранее долю в «ЭвоКом» получили структуры Светогорского ЦБК. По данным собеседников «Ъ», партнерами в управлении и финансировании полученного «Тайга Групп» актива будут собственники «ЭвоКом».

РБК направил запрос в Sezar Group.

Это не первая крупная сделка «Тайга Групп» за последние два месяца. В начале октября холдинг выкупил 100% долей группы компаний «Карелия Палп», основным видом деятельности которой является управление финансово-промышленными группами. Общее количество направлений деятельности — 48.

В собственность холдинга перешли такие предприятия, как крупный производитель бумаги АО «Кондопожский ЦБК», а также ООО «Кареллестранс» и АО «КЛПХ». По словам представителей компании-приобретателя, сделка позволит повысить эффективность производства благодаря объединению ресурсов и технологий, а также гарантировать долгосрочное будущее и развитие Кондопожского ЦБК.

Ранее компания объединила несколько предприятий в Республике Коми под своим брендом. Целью этой консолидации было повышение эффективности всех этапов производственного процесса — от заготовки древесины до выпуска готовой продукции.

В 2024 году 90% продукции лесопромышленного комплекса «Карелия Палп» было отправлено на экспорт, из которых 80% ушло в Китай. В 2024 году объем отгруженной готовой продукции достиг 563 тыс. т, что на 2,4% превышает показатель предыдущего года.