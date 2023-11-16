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«Аэроэкспресс» сообщил о повышении тарифов с 1 декабря

Московский «Аэроэкспресс» повысит свои тарифы с 1 декабря, рост цен составит от 50 до 350 руб., говорится в сообщении компании. Последний раз тарифы повышались в октябре прошлого года
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Аэроэкспресс» с 1 декабря 2023 года повысит тарифы на проезд в электропоездах и автобусах, следующих в столичные аэропорты. Об этом говорится в сообщении «Аэроэкспресса», которое приводит транспортное агентство «АвиаЦентр».

Рост цен составит от 50 до 350 руб., повышение затронет следующие тарифы:

  • «Стандарт» (покупка в день поездки) — цена увеличится с 500 до 550 руб. с 1 декабря;
  • «Стандарт предварительный» (покупка от одного до семи дней до поездки) — с 470 до 520 руб.;
  • «Стандарт предварительный 450» (покупка более семи дней до поездки) — с 450 до 500 руб.;
  • «Туда-обратно» — с 950 до 1050 руб.;
  • «Бизнес» — с 1000 до 1200 руб.;
  • «Бизнес туда-обратно» — с 1900 до 2150 руб.;
  • «Автобус Домодедово» — с 250 до 300 руб.;
  • «Автобус Шереметьево» — с 250 до 300 руб.

Повышение коснется всех услуг, которые в настоящее время предоставляет компания. В последний раз «Аэроэкспресс» повышал тарифы в октябре прошлого года.

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Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Недавно в Москве подорожали и поездки на общественном транспорте: с 15 октября цены выросли на проезд по картам «Тройка» и по билету «Единый». Одна поездка по карте «Тройка» по тарифу «Единый» подорожала на 4 руб. — до 54 руб. «90 минут» теперь стоит 81 руб. (+6 руб.), стоимость тарифа «Метро + МЦД», действующего в зоне «Пригород», увеличилась на 6 руб. — до 71 руб.

Одна поездка по билету «Единый» (без карты «Тройка») подорожала на 3 руб. (с 62 до 65 руб.), а две — на 6 (со 124 до 130 руб.). 60 поездок по «Единому» без «Тройки» теперь стоят 3150 руб. (до этого 2730 руб.). Что касается безлимитных поездок по «Тройке» в зоне «Центральная», то билет на сутки теперь стоит 315 руб. (ранее — 285 руб.), на трое суток — 600 руб. (ранее — 540 руб.). Безлимит на 30 дней по «Тройке» подорожал с 2540 до 2730 руб., на 90 дней — с 6150 до 6600 руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Аэроэкспресс рост цен тарифы поезда Автобус
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