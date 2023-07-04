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В Москве на выходных отменят часть аэроэкспрессов в Шереметьево

Дептранс: на выходных в Москве отменят часть поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Москве на этих выходных, с 3:30 8 июля до 3:30 10 июля, поменяется расписание движения аэроэкспрессов в Шереметьево, а также поездов на савеловском и белорусском направлениях D1 (линии МЦД-1), сообщает дептранс города в телеграм-канале.

Часть поездов отменят. Интервалы движения аэроэкспрессов частично увеличат до трех часов, а поездов на савеловском и белорусском направлениях — до полутора часов, некоторые из них последуют с отменой остановок. Также у аэроэкспрессов изменят время отправки первых и последних поездов.

Причиной изменения расписания стали дорожные работы. «В период «окон» будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь на Москву на участке от Савеловской до Бескудниково. Работы проводятся в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший», — пояснили в дептрансе.

В департаменте предложили для поездок в аэропорт пользоваться автобусами № 1195 от станции метро «Ховрино». Дептранс призвал планировать поездки заранее и сверяться с расписанием аэроэкспрессов на сайте компании и с расписанием пригородных и городских поездов — на сайте перевозчика.

29 июня движение аэроэкспрессов в Домодедово, а также пассажирских и пригородных поездов павелецкого направления приостанавливали из-за схода грузовых вагонов с цементом на станции Бирюлево-Товарная. Люди не пострадали. Позже движение поездов восстановили.

Теги
Дептранс поезд аэроэкпресс Москва

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