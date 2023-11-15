В российских магазинах начали снижаться цены на красную икру

В ноябре 2023 года цены на красную икру в российской рознице снизились на 4% на фоне хорошего улова лососей и роста объемов производства. Впрочем, к Новому году цена снова может вырасти, не исключают эксперты

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В России начали снижаться цены на красную икры: с 1 октябре по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году — до 6 тыс. руб. за 1 кг., зафиксировали аналитики ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (по данным CNews Analytics, это крупнейший оператор фискальных данных в стране, он учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс).

Лососевая икра в рознице непрерывно дорожала с августа 2022 года, следует из данных Росстата. Но в конце этого лета тенденция изменилась: согласно статистике, с августа по октябрь цены ежемесячно снижались. К октябрю розничные цены на деликатес приблизились к уровню прошлого года, но все еще оставались на 7% выше (6,06 тыс. руб. за 1 кг против 5,66 тыс. руб. за 1 кг), фиксировал Росстат. Динамика этого года отличается от прошлого, но если сравнить цены в октябре этого года с тем же месяцем 2022-го, то они «плюс-минус» одинаковы, говорит президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

В то же время в Москве цены на красную икру продолжают расти, следует из данных «Чек Индекса»: в октябре-ноябре 2023 года средняя цена деликатеса в столице была на 5% выше, чем в прошлом году — 7,1 тыс. руб. за 1 кг.

Спрос на лососевую икру заметно вырос: в октябре-ноябре 2023 года количество покупок деликатеса в среднем по России на 21% превышало уровень прошлого года, отметили аналитики «Чек Индекса». В Москве число покупок деликатеса этой осенью выросло на 15% к прошлому году. Абсолютные цифры аналитики не раскрывают.

Спрос на лососевую икру растет на фоне успешной лососевой путины, считают аналитики «Чек Индекса». В сети магазинов X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») отказались от комментариев.

РБК направил запрос в Росрыболовство, а также в торговые сети «Магнит», «Верный», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Лента» и Metro C&С.

Почему дешевеет красная икра

В начале ноября 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что цены на красную икру могут снизиться из-за увеличения производства на фоне роста объемов добычи лососевых. По данным ведомства, в этом году российские рыбаки добыли более 607 тыс. т лососей. Это второй показатель после рекордного 2018 года, когда путина принесла 676 тыс. т красной рыбы.

У рыбаков на Дальнем Востоке, по словам Шестакова, уже в полтора раза подешевела горбуша — самый массовый из добываемых в России видов лососевых. «У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — добавлял глава Росрыболовства. По данным ведомства, на 13 ноября горбуша у рыбаков на Дальнем Востоке стоила 145 руб. за 1 кг, тогда как год назад цена составляла около 270 руб. за 1 кг. Впрочем, до розницы это снижение цен пока не дошло: по данным Росстата, горбуша в рознице в октябре 2023 года стоила 1099 руб. за 1 кг — почти на 2% больше, чем год назад (1078 руб. за 1 кг).

Производство лососевой икры в этом году, согласно официальной статистике, действительно выросло. В январе-сентябре 2023 года в России произвели 21,1 тыс. т лососевой икры — в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (7,8 тыс. т) и на 3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года (20,6 тыс. т), следует из данных Росстата.

В прошлом году предложение красной икры у производителей было небольшим, а дистрибьюторы, которые скупают продукцию для розницы, подняли цены — они росли до начала нового сезона добычи — лососевой путины (стартует с 1 июня), отмечает Корнев. Хотя сейчас цены опустились до уровня прошлого года, Корнев не исключает, что в декабре перед новогодними праздниками, когда спрос на деликатес сезонно увеличивается, они снова могут вырасти. Например, в Москве стоимость красной икры в рознице выше, чем в регионах, поскольку сетевые магазины заранее готовятся к Новому году и постепенно поднимают цены уже с сентября, поясняет источник РБК на рынке рыбной розницы.