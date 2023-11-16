В России вдвое увеличились продажи сигарилл

В поведении российских курильщиков наметился новый тренд — они стали чаще покупать сигариллы. За последний год продажи выросли вдвое. Эксперты объясняют это доступными ценами сигарилл и более натуральным составом, чем у сигарет

Изготовление сигарилл (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Сигариллы оказались самым быстрорастущим направлением табачного рынка в третьем квартале 2023 года. Их продажи за этот период выросли на 105,7% в натуральном выражении относительно третьего квартала 2022-го, следует из совместного обзора рынка табака «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Динамика продаж других категорий значительно скромнее. Так, продажи сигарет и папирос за отчетный период выросли лишь на 4,1% (99,96% продаж в этой категории приходилось именно на сигареты), кальяна для табака — на 6,2%.

При этом цены выросли на все эти виды табачной продукции, за исключением сигарилл. Так, сигареты и папиросы подорожали на 10,1% год к году, табак для кальяна — на 6,2%. Средняя стоимость упаковки сигарет и папирос составила 168 и 211 руб. соответственно, табака для кальяна — 204 руб. Сигариллы же, напротив, подешевели на 13,5% — в среднем до 260 руб. за упаковку.

Кроме того, подорожала и никотиносодержащая продукция. Стоимость упаковки нагреваемого табака (стиков) увеличилась в третьем квартале 2023 года на 5,5% в годовом выражении — до 173 руб. Динамика продаж этой категории не приводится, так как ее маркировка стала обязательной лишь 1 марта 2022 года, тогда как сигареты маркируются с 1 июля 2019 года, альтернативная табачная продукция, куда входят в том числе сигариллы, — с 1 июля 2020 года.

Почему стали чаще покупать сигариллы

Популярность сигарилл растет со второй половины 2022 года, говорится в исследовании ЦРПТ и ННЦК. В группе компаний СНС, одном из крупнейших в стране дистрибьюторов товаров повседневного спроса, подтвердили РБК эту тенденцию. В компании это объяснили тем, что сигариллы обладают рядом преимуществ перед традиционными сигаретами. «Сигариллы, в частности, производятся из более натуральных компонентов, например, покровный лист представляет собой восстановленный табак, а не сигаретную бумагу», — пояснили в СНС.

Рост популярности сигарилл подтверждает и владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. Курильщики, определившиеся с тем, что именно они продолжают потреблять — табачную или никотиносодержащую продукцию, — стремятся приобретать наиболее натуральный и считающийся менее вредным продукт, объясняет он. Сигариллы в этом плане действительно выигрывают, так как помимо использования табачного листа вместо бумаги в них содержится меньше примесей, чем в сигаретах, уверяет эксперт.

При этом законодательные требования к сигариллам не такие жесткие, как к сигаретам, продавать которые разрешено только в пачках по 20 штук в каждой, продолжает Федотов. Сигариллы можно приобретать поштучно — по 10, 20 и более штук. В пересчете на один чек они получаются дешевле, чем сигареты.

Ставка акциза на сигариллы выше — 3,9 тыс. руб. за 1 тыс. штук, тогда как на сигареты она составляет 3,5 тыс. руб. Но в то же время доля акциза в цене пачки сигарилл, если она стоит более 200 руб., получается меньше, чем доля акциза в цене пачки сигарет, пояснил источник РБК на табачном рынке.

По данным Fedotov Group, продажи сигарилл в 2022 году составили 671 млн штук — на 14% больше, чем годом ранее. В 2023 году, согласно опросу Fedotov Group, сигариллы потребляли 1,8% взрослого населения — до 2 млн человек.

Какие сигариллы курят россияне

Согласно исследованию ЦРПТ и ННЦК, 80% введенных в оборот в третьем квартале этого года сигарилл было произведено внутри страны. Объем выпуска этой продукции российскими предприятиями увеличился более чем на 58%, до 17,9 млн упаковок. В этом году, например, СНС локализовала производство сигарилл MarcoPolo на контрактной площадке в России, рассказали РБК в компании. Этот бренд принадлежит самому дистрибьютору, но ранее он производился на контрактной площадке в США. В связи с геополитическими изменениями в стране в 2022 году американская компания прекратила отгрузки этой марки в Россию, и СНС локализовала производство на площадке Погарской табачной фабрики. Это также повлияло на снижение стоимости сигарилл — колебание курса валют и удорожание логистики сказывается на конечных ценах в меньшей степени, чем при импорте, отметили в СНС.

В то же время растет и импорт сигарилл. Согласно исследованию, за отчетный период он увеличился более чем в 13 раз, до 4,6 млн упаковок.

В целом, по данным Fedotov Group, в числе наиболее популярных марок сигарилл — Capitan Black от Scandinavian Tobacco Group, Corsar of the queen Погарской табачной фабрики и Handelsgold немецкой Arnold Andrе.