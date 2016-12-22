В правительстве обсудят альтернативу экспортной надбавке РЖД

Несмотря на то что ФАС утвердила экспортную надбавку к тарифам РЖД, правительство на следующей неделе рассмотрит альтернативные предложения экспортеров. Они предложили поднять тариф и на экспортные, и на внутренние перевозки

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

В правительстве на следующей неделе рассмотрят предложения экспортеров для решения финансовых проблем РЖД вместо введения экспортной надбавки в 8% к грузовым тарифам с 2019 года, сообщили РБК два источника, знакомые с делом. Представители вице-премьеров Дмитрия Козака (курирует промышленность) и Максима Акимова от комментариев отказались.

Экспортеры инициировали обсуждение в правительстве альтернативы экспортной надбавке, хотя Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже утвердила ее для всех грузов, кроме нефтепродуктов и алюминия.

Предложения экспортеров президент РСПП Александр Шохин 8 ноября направил председателю правительства Дмитрию Медведеву. Они перечислены в протоколе совещания в РСПП, посвященного долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, который прилагается к письму Шохина (есть у РБК).

Участники совещания (представители «Металлоинвеста», «Базового элемента», СУЭК, группы «Синара» и РЖД) считают, что для индексации тарифа на 2019 год можно использовать прогнозную инфляцию 4,6% по формуле «инфляция минус 0,1» (4,5%) вместо индекса 3,5%, полученного в результате усреднения инфляции за четыре года. Они считают такое исключение для 2019 года вполне обоснованным с учетом увеличения НДС на 2%, которое создало кратковременный скачок инфляции. Это, по расчетам экспортеров, повысит доход РЖД на 130 млрд руб. Еще 170 млрд руб. предлагается привлечь, повысив компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства с 1,5 до 1,9% на период до 2025 года.

«Суммарное решение в размере 300 млрд руб. позволит одновременно решить проблему РЖД и сохранить принципы долгосрочных тарифов», — говорится в протоколе РСПП.

Участники также подняли вопрос «о рисках судебных исков в случае внесения повышающего коэффициента 1,08 на экспорт в прейскурант «10-01».

Сейчас РЖД имеют право варьировать экспортную надбавку в пределах 8% в рамках «тарифного коридора». Она действует для всех видов экспортных грузов, за исключением каменного угля. В середине июля ФАС отменила экспортную надбавку РЖД с 2019 года и установила надбавки на капремонт (2% до 2025 года) и на компенсацию расходов РЖД, которые связаны с корректировкой налогового законодательства (1,5% до 2021 года). Однако в начале октября глава железнодорожной монополии Олег Белозеров заявил, что РЖД предлагают продлить действие надбавки в размере 8% на экспортные перевозки. По данным «Коммерсанта», компания обнаружила в своей финансовой модели дыру на 2 трлн руб., около 300 млрд руб. дефицита РЖД решили покрыть за счет грузовых тарифов. Монополии удалось отстоять предложение: на прошлой неделе правительство поручило предусмотреть сохранение экспортной надбавки к железнодорожному тарифу в размере 8% до 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премьера по итогам совещания о долгосрочной программе развития РЖД.

В пятницу ФАС утвердила экспортную надбавку в 8% и 6-процентную надбавку на порожний пробег полувагонов, внеся их в прейскурант «10-01» с условием, что перевозчик и владелец инфраструктуры может выдавать скидки до 50% на период до 10 лет.

По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, лоббистская идея экспортеров о равномерной индексации для всех грузов не является правильной. «Хотя бы потому, что внутренние перевозки уже облагаются НДС, который повысится на 2 п.п. с 2019 года», — поясняет он. Другое дело, что действующий прейскурант РЖД используется недостаточно гибко, и было бы более рационально обратить внимание правительства именно на это. Например, привязать надбавку к формуле цены на товары на международном рынке и курсу рубля, чтобы нагрузка для экспортеров зависела от внешних условий и менялась с изменением конъюнктуры их рынков.