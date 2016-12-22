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ФАС установила экспортные надбавки к железнодорожным тарифам
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ФАС установила экспортные надбавки к железнодорожным тарифам
Бизнес, 16:08
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ФАС установила экспортные надбавки к железнодорожным тарифам

С 2019 года на экспортные железнодорожные перевозки будет установлен повышающий коэффициент в размере 8%, данное изменение не будет касаться нефтяных грузов и алюминия, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве отметили, что сейчас этот коэффициент устанавливает компания РЖД, но с 1 января 2019 года она лишится этого права — верхний уровень тарифов будет определять регулятор. «Перевозчик и владелец инфраструктуры может выдавать только скидки до 50% на период до десяти лет. Тарифная нагрузка на потребителей не увеличится от принятия данного пакета решений», — добавили в ФАС.

РЖД удалось отстоять экспортную надбавку
Бизнес

В то же время для порожнего пробега полувагонов установят повышающий коэффициент в 6%. В ФАС подчеркнули, что сейчас для таких перевозок действуют льготные тарифные условия. «Удешевление порожнего пробега привело к его увеличению по большинству экспортных маршрутов до 97%», — заявили в ведомстве. Введение повышающего коэффициента должно привести к сокращению порожнего пробега, а также непроизводительной работы железнодорожного транспорта, считают в ФАС.

В июле ФАС отменила тарифную надбавку на экспорт в 8%, но правительство после совещания по долгосрочной программе развития РЖД поручило предусмотреть возможность ее сохранения. Сообщалось, что данный тариф позволит РЖД в 2019-м получить до 38,5 млрд руб. выручки.

Теги: экспортные , тарифы , железнодорожные грузоперевозки
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