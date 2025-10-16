 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Минцифры пригрозило Apple жестким ответом при неисполнении требований ФАС

Шадаев: Apple ждет жесткая ответственность при неисполнении требований ФАС
Apple должна открыть пользователям «окно выбора» и позволить по умолчанию использовать российский поисковик в предустановленном браузере, считает ФАС. Минцифры поддержало позицию регулятора
Apple AAPL $249,34 +0,63% Купить
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Минцифры поддерживает требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к Apple о возможности выбора поисковых систем в устройствах, сообщил журналистам министр Максут Шадаев.

По его словам, корпорация должна безусловно исполнять требования по «окну выбора». «И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», — подчеркнул Шадаев (цитата по ТАСС).

В смартфонах Apple браузер предустановлен по умолчанию. Согласно закону «О защите прав потребителей», если на устройствах с доступом в интернет есть предварительно установленные программы, то пользователи должны иметь возможность использования российского поисковика без дополнительных настроек — по умолчанию.

По сведениям ТАСС, ФАС направила в Apple письмо с требованием исправить ситуацию. Регулятор счел, что в результате действий корпорации российская поисковая система «может быть поставлена в неравные конкурентные условия», а в дальнейшем это грозит ущемить интересы «неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав».

ФАС прежде неоднократно направляла Apple претензии. Летом 2022 года регулятор обвинил корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства, поскольку та «злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». В 2024 году в связи с этим делом Apple заплатила штраф 1,2 млрд руб.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Apple Максут Шадаев ФАС Минцифры
