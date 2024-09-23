Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Запущена официальная процедура смены фамилии, сообщили в компании. Бакальчук уже переименовала свой канал в Telegram. В июне она подала на развод со своим мужем Владиславом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Богатейшая предпринимательница России Татьяна Бакальчук изменила название своего Telegram-канала на Татьяну Ким (это ее девичья фамилия).

«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она.

Запущена официальная процедура смены фамилии, сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

В июле предпринимательница подала на развод на фоне конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком из-за объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Против объединения компаний выступает муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. В июне он провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот заявил о «рейдерском захвате» WB главой Russ Робертом Мирзояном и его братом Леваном Мирзояном. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе, первое заседание прошло в сентябре.

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18 сентября около офиса Wildberries в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.

По данным представителей Wildberries, стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Сам он заявлял, что пришел на переговоры, но Татьяна Бакальчук и компания это опровергли.

В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».