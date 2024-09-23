Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Богатейшая предпринимательница России Татьяна Бакальчук изменила название своего Telegram-канала на Татьяну Ким (это ее девичья фамилия).
«Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она.
Запущена официальная процедура смены фамилии, сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.
В июле предпринимательница подала на развод на фоне конфликта с мужем Владиславом Бакальчуком из-за объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.
Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и маркетплейс Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.
Против объединения компаний выступает муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. В июне он провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот заявил о «рейдерском захвате» WB главой Russ Робертом Мирзояном и его братом Леваном Мирзояном. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». Она подала иск о разводе, первое заседание прошло в сентябре.
18 сентября около офиса Wildberries в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По данным СК, ранения получили семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, два охранника офиса погибли.
По данным представителей Wildberries, стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Сам он заявлял, что пришел на переговоры, но Татьяна Бакальчук и компания это опровергли.
В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов