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Бизнес ,  
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Т-банк арендовал офис площадью 25 тыс. кв. м

Крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы закрыл Т-банк, арендовав помещения на севере столицы, сообщил офисный оператор. Сейчас их занимает Ozon, который пересдавал часть площади Wildberries
Бизнес-центр &laquo;Искра-парк&raquo;
Бизнес-центр «Искра-парк» (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ‎»)

Т-банк закрыл сделку по аренде 24,6 тыс. кв. м в коворкинге бизнес-центра «Искра-парк», сообщил «Коммерсанту» девелопер и оператор сервисных офисов Business Club. Здание находится на Ленинградском проспекте на севере Москвы.

Заехать в новый офис сотрудники банка смогут только через год, в октябре 2025-го, когда помещения покинет Ozon, который подписал четырехлетний договор в 2021-м.

Договор Т-банка подразумевает семилетнюю аренду помещений. Сумма сделки — 12 млрд руб., то есть 1,7 млрд руб. ежегодно, рассказал собеседник газеты на рынке недвижимости. Стоимость аренды в год не может быть ниже 1,8 млрд руб., оценивает замглавы департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Business Club назвал сделку крупнейшей на офисном рынке Москвы в 2024 году.

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Фото:vdnh.ru

Ozon рассчитывал после IPO на NASDAQ, проведенного в 2020-м, значительно увеличить численность сотрудников. Для этого были арендованы дополнительные офисные пространства как в «Искра-парке», так и в бывшем здании Минэкономики на Овчинниковской набережной.

Но в 2022 году маркетплейс решил отложить расширение штата и отказался от этого здания, а офисы в «Искра-парке» были предложены другим компаниям по субаренде — такой формат был вынужденным, поскольку досрочно разорвать контракт невозможно, а объем неустойки мог превысить 9 млрд руб.

Среди прочего, Ozon пересдал примерно 6 тыс. кв. м в «Искра-парке» маркетплейсу Wildberries, 6,4 тыс. кв. м — госкомпании «Дом.РФ», еще 1,6 тыс. кв. м получили OBI и IT-компании.

Вместе с тем доля свободных площадей на офисном рынке Москвы по итогам третьего квартала 2024-го составила 5,5%, что стало абсолютным минимумом с 2008 года. Главная причина снижения доли свободных помещений в офисах — растущий спрос и нехватка качественного предложения, несмотря на рост ввода. Еще зимой аналитики заметили, что московские компании все чаще предпочитают приобретать офисы в собственность, а не арендовать, для хеджирования рисков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Т-Банк аренда офисов
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