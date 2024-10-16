Продажи дорожно-строительной техники резко снизились

Продажи дорожно-строительной техники в августе снизились на треть в годовом выражении, сообщили в ассоциации «Росспецмаш». Эксперты объясняют это падением спроса из-за высокой ставки ЦБ и отсутствием больших строек

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские заводы строительно-дорожного машиностроения отгрузили на внутренний рынок в августе продукции на 5,1 млрд руб., что на 33,5% меньше по сравнению с августом 2023 года. Об этом РБК сообщили в ассоциации «Росспецмаш» (объединяет заводы, на которые приходится 80% от всего объема производимой техники этого сегмента). По итогам восьми месяцев текущего года продажи сократились на 2%, до 49,5 млрд руб.

«Мы уже несколько месяцев наблюдаем снижение отгрузок на внутренний рынок. Это касается не только техники российского производства, но и импорт тоже падает. И это падение ускоряется. Мы наблюдаем, что запасы на складах растут на заводах и у дилеров. А связано это с тем, что снижается потребительская активность, уменьшается количество входящих заказов», — объяснил замдиректора «Росспецмаша» Вячеслав Пронин.

Собеседник РБК выделяет две основные причины снижения: высокий уровень ключевой ставки Центробанка, который «фактически уничтожает инвестпрограммы заводов и инвестпрограммы наших клиентов», а также правила по оплате работ на госстройках. «Фактически застройщики только в следующем году получат деньги за проекты, которые они выполняют в этом году. У них нет собственных наличных средств, а кредиты они взять не могут, потому что ставка завышенная», — заключает он.

Кроме того, на российский рынок продолжают активно выходить китайские импортеры, уточняют в ассоциации. В некоторых сегментах доля иностранных машин превышает 90%, напоминают в «Росспецмаше» (экскаваторы, фронтальные погрузчики, асфальтоукладчики).

РБК направил запрос в Минпромторг.

Статистика по сегментам В количественном выражении в январе—августе снизились отгрузки экскаваторов (на 43,5%), кранов-трубоукладчиков (на 36%), автокранов (на 28%), автогрейдеров (на 19,5%), дорожных катков (на 12%), мини-погрузчиков (на 5%). Продажи некоторых других сегментов, наоборот, выросли. Так, отгрузки телескопических погрузчиков увеличились на 68%, экскаваторов-погрузчиков — на 96%, фронтальных погрузчиков — на 62%, гусеничных бульдозеров — на 27%, кранов-манипуляторов — на 4%.

Какие причины называют участники рынка

В «Росспецмаше» для защиты российского рынка предлагают активнее использовать госконтроль за техническим регулированием продукции и лиц-импортеров, призывают следить за выполнением сертификации импортерами. Ассоциация поддерживает недавнее решение правительства о поэтапном увеличении ставок утильсбора на долгосрочный период. В части дорожно-строительной техники индексация произойдет с 1 января 2025 года (на 15%) и в дальнейшем будет ежегодной. При этом в Минпромторге указали, что сбор на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики вырастет только с 2026 и 2028 годов (соответственно), так как производство этой техники еще только осваивается в России.

В августе объем переданной техники, включая иностранные модели, снизился на 30% относительно августа 2023 года, приводят данные в лизинговой компании «Европлан». С января по июль фиксировался рост сделок на 7% в сегментах самоходной техники и ДСТ, сообщил РБК представитель компании. «В числе лидеров продаж в портфеле «Европлана» находятся фронтальные и ковшовые экскаваторы-погрузчики, дорожные катки и бульдозеры китайских брендов LGCE, Lonking и XCMG», — отметили в компании. Основное влияние на спрос в отношении спецтехники оказывает жесткая денежно-кредитная политика, добавляют там.

Юлия Глушкова, аналитик «Альфа-Лизинга», напоминает, что в следующем году до 1,17 трлн руб. будет направлено на новый нацпроект «Инфраструктура для жизни (ИДЖ)», который продолжит мероприятия дорожного («Безопасные и качественные дороги») и жилищного («Жилье и городская среда») нацпроектов. Это почти на 40% больше, чем в этом году, добавляет она. «Большая часть средств пойдет на строительство и модернизацию федеральных трасс, приграничных КПП, автоматизацию систем мониторинга безопасности и качества автодорог», — отмечает эксперт. В целом, по ее оценке, перспективы у дорожно-строительной отрасли положительные.

Однако в третьем квартале этого года наблюдались негативные факторы, которые оказали существенное влияние на сегмент, продолжает Глушкова. Помимо роста ключевой ставки это ослабление национальной валюты, в том числе за счет укрепления юаня. «Китайская дорожно-строительная техника активно наполняет российский рынок. В 2023 году ее объем прирос почти на 55%, в то время как отечественная дорстройтехника прибавила около 15%», — объясняет аналитик. Кроме того, до сих пор актуальны проблемы с международными платежами из-за новых пакетов санкций. Эксперт видит риски дефицита техники у дорожных строителей «при сохранении текущих условий». Возврат рынка к росту она прогнозирует в перспективе 2026 или 2027 годов, в 2025 же году «в основном сценарии объем продаж будет равен показателям текущего года».

Проблемы строительной отрасли

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что август — это в целом мертвый сезон, хотя это и не основной фактор, который влияет на рынок. Основным, по мнению эксперта, является снижение государственных и частных инвестиций в строительную сферу. «В инфраструктуру в первую очередь, но и жилищная стройка тоже. При текущей ставке рынок проседает, строят поменьше», — объясняет эксперт.

Исследовательская компания Sherpa Group подсчитала, что объем строительных работ в российских регионах в первой половине 2024 года превысил 6,4 трлн руб., увеличившись на 3,9% к тому же периоду прошлого года. Но темпы роста меньше, чем год назад (9,5% в первой половине 2023-го). «На это влияют завершение нацпроектов, высокая ключевая ставка, инвестиционная пауза, связанная с пересмотром и обновлением планов государства на следующие шесть лет», — отмечают в Sherpa.

С 2025 года будет особо остро заметно снижение объемов дорожно-строительных работ в связи с окончанием стройки на участках крупных трасс М-4 и М-12, считает гендиректор ассоциации НАИК (объединяет компании в сфере транспортного строительства) Мария Ярмальчук. «Объемы финансирования проектов снижаются либо переносятся «вправо», также падает остаток законтрактованных работ по госконтрактам как на строительство, так и на реконструкцию и капитальный ремонт дорог», — подтверждает она. Вместе с тем растут расходы строителей, растет долговая нагрузка, заключает эксперт.