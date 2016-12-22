Магомедов решил вслед за НМТП продать долю в «Трансконтейнере»

Арестованный Зиявудин Магомедов, который недавно продал долю в НМТП, собирается выйти из капитала железнодорожного оператора «Трансконтейнер». Переговоры «в завершающей стадии», заявила РБК экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде

Зиявудин Магомедов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Компания FESCO, треть которой принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову, находится «в финальной, завершающей части» переговоров по продаже 25,07% крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Об этом в интервью РБК заявила экс-глава «Суммы» Магомедова, председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде.

Магомедов планировал создать на базе «Трансконтейнера» национального контейнерного оператора и неоднократно писал об этом в правительство и президенту Владимиру Путину, а также претендовал на покупку контрольного пакета оператора (50,2%), который принадлежит РЖД. Но в декабре 2017 года у оператора появился новый совладелец — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который приобрел 24,5% у НПФ «Благосостояние». А 30 марта Зиявудин Магомедов вместе со своим старшим братом Магомедом оказался под арестом по обвинению в организации преступного сообщества.

«Я сама на многих конференциях неоднократно говорила о том, что мы как FESCO, безусловно, заинтересованы в приобретении [дополнительных акций] «Трансконтейнера». Но мы сейчас все откладываем в сторону, потому что приобретения совершенно неуместны и неправильны», — сказала Маммедзаде. По ее словам, менеджмент FESCO представил совету директоров «несколько предложений с коммерческими условиями» по продаже доли в «Трансконтейнере», все они «строго в рынке и не предполагают никакого дисконта». В пятницу 25,07% оператора на Московской бирже стоили 15,6 млрд руб.

Ранее сообщалось об интересе к этому пакету со стороны «Енисей Капитала» и UCL Holding Владимира Лисина, но Маммедзаде не сказала, на каком предложении остановился совет FESCO. Однако источники РБК еще в феврале рассказывали, что структура Абрамовича и Абрамова готовится провести due diligence (оценку) «Трансконтейнера» и рассматривает возможность участия в приватизации госпакета, позже интерес подтверждал журналистам и сам Абрамов. О намерении этих бизнесменов увеличить долю РБК рассказывал и экс-председатель совета директоров РЖД, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. В июне новым гендиректором «Трансконтейнера» стал Вячеслав Сараев, который до этого руководил одной из структур Evraz Абрамовича и Абрамова. В пресс-службе Invest AG Абрамова (управляющий партнер «Енисей Капитала») не ответили на запрос РБК. Представитель ПГК (входит в UCL Владимира Лисина) отказался от комментариев.

«Трансконтейнер» станет вторым крупным активом, из которого выходит Магомедов. 8 октября стало известно, что он вместе с братом Магомедом продал «Транснефти» 25% портового оператора НМТП за $750 млн.

По словам Маммедзаде, все вырученные средства от продажи доли в «Трансконтейнере» пойдут ​на погашение долгов FESCO. «Я очень рассчитываю, что к концу 2018 года соотношение долг/EBITDA компании снизится к тем значениям, которые мы обещали банкам [ниже четырех показателей EBITDA]», — сказала она.

Крупнейший кредитор FESCO — банк ВТБ, который в конце 2017 года открыл компании кредитную линию на $680 млн. Большая часть этих средств пошла на выплату держателям еврооблигаций. 2 октября первый заместитель предправления ВТБ Юрий Соловьев говорил журналистам, что FESCO обслуживает свои обязательства. «Операционно кредит в очень хорошем состоянии, компания бизнес развивает, все обслуживается вовремя и в полном порядке», — сказал тогда он.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. По итогам 2017 года компания перевезла 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что составляет 46% от общего объема перевозок. Чистая прибыль компании в 2017 году по стандартам МСФО составила 6,5 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2016 году.

