«Яндекс» представил собственный сервис с интерактивными досками

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» создал новый сервис «Яндекс Концепт» для совместной работы пользователей с интерактивными досками, следует из релиза компании (есть у РБК).

«Подобные доски — универсальный инструмент; их можно использовать для ведения проектов, создания и обсуждения прототипов и других задач в самых разных отраслях», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что сервис является частью цифрового пространства «Яндекс 360» и был создан на основе отечественного технологического решения Pruffme, о покупке которого договорился «Яндекс». Сервис бесплатно доступен всем пользователям и работает в любом браузере в десктопных и мобильных версиях.

Для работы с «Яндекс Концепт» необходимо только авторизоваться через Яндекс ID, подчеркнули в компании.

Количество участников команды, работающих с одной интерактивной доской, не ограничено. Пользователи могут пользоваться такими функциями, как форматирование текста, создание таблиц и диаграмм, совместное редактирование, использование медиафайлов. Делать это можно с помощью готовых шаблонов, объяснили в «Яндексе».

В компании подчеркнули, что пользователи смогут перенести в сервис данные из аналогичной платформы Miro, которая объявила о завершении работы в России и Белоруссии с 12 сентября. Такое решение в компании объяснили санкциями США и Евросоюза, которые запрещают предоставлять услуги пользователям из этих стран. Компания была основана в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в Перми.