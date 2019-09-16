Forbes заметил рост капиталов миллиардеров из России после атаки дронов

Согласно расчетам экспертов Forbes, в первую пятерку миллиардеров, чье состояние 16 сентября выросло сильнее всего, вошло сразу трое россиян

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Российские миллиардеры оказались в числе лидеров по росту состояний, случившемуся после атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, свидетельствуют данные Forbes.

Согласно меняющемуся в режиме реального времени рейтингу журнала, 16 сентября состояние совладельца ЛУКОЙЛа и главы компании Вагита Алекперова выросло на $511 млн, состояние совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона — на $414 млн, а состояние партнера последнего, Геннадия Тимченко, — на $393 млн. Это обеспечило им второе, третье и четвертое места в списке лидеров.

Кроме того, более чем на $200 млн выросли состояния Сулеймана Керимова (+$255 млн) и Леонида Федуна (+$217 млн).

Рост капиталов российских миллиардеров происходит на фоне повышения мировых цен на нефть (в 18:00 мск стоимость барреля нефти марки Brent составляла $67,05, что на 11,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов) и подорожания акций нефтегазовых компаний. К 18:00 мск акции «Роснефти» выросли в цене по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 4,49%, «Татнефти» — на 3,37%, ЛУКОЙЛа — на 3,17%, НОВАТЭКа — на 2,82%, «Башнефти» — на 1,11%, «Газпрома» — на 0,6%.