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Производители пищевых добавок обвинили власти Белоруссии в дискриминации
Новые требования к ввозимым в страну биологически активным добавкам вынудили производителей резко снизить или вовсе прекратить поставки в Белоруссию. Компании просят признать республику нарушителем правил ЕАЭС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует 17 сентября обсудить вопрос о барьере, с которым столкнулись производители и экспортеры биологически активных добавок (БАД) и спортивного питания при поставках на рынок Белоруссии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комиссии.

С препятствиями участники рынка столкнулись еще в начале этого года, рассказал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз производителей БАД к пище, лечебного и профилактического питания» Александр Жестков. Речь идет о новых дополнительных требованиях, которые Белоруссия предъявляет к оценке качества и безопасности ввозимых на ее территорию БАДов.

Согласно требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), все БАДы и спортивное питание до выпуска на рынок проходят процедуру оценки соответствия техрегламентам Таможенного союза, эта оценка признается всеми входящими в него странами. Но в январе 2019 года Совет министров Белоруссии утвердил дополнительные национальные требования к контролю качества и безопасности ввозимых на ее территорию препаратов.

Теперь поставщики должны подтверждать в Минздраве Белоруссии нанесенную на упаковку информацию о потребительских свойствах продукции (несмотря на наличие этой информации в свидетельстве о государственной регистрации и, соответственно, правомочное ее использование на упаковке), а также прикладывать к поставляемым партиям дополнительные протоколы, которые подтверждают безопасность продукции, передала через пресс-службу председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталия Прокопьева. Протокол лабораторных исследований нужно прикладывать к каждой партии товара, а само исследование должно быть сделано в лаборатории производителя или лабораториях, аккредитованных в белорусской Национальной системе аккредитации.

Лаборатории есть не у всех производителей, а на практике компании сталкиваются с тем, что исследований на безопасность и других экспертиз, предусмотренных законодательством ЕАЭС, при поставках в Белоруссию оказывается недостаточно, и им предлагается «доисследовать» каждую партию продукции именно в лабораториях, аккредитованных в Национальной системе Белоруссии, говорит Жестков. Он подчеркивает, что ни одно другое государство ЕАЭС (кроме Белоруссии туда входят Россия, Армения, Киргизия и Казахстан) дополнительных требований при поставке БАДов не предъявляет.

Отраслевой союз считает требования белорусских регуляторов дискриминационными и просит ЕЭК оказать содействие в устранении этого барьера. Экономическим барьером является сама стоимость лабораторных исследований, считают в союзе. Расходы на исследование могут достигать стоимости средней партии товара, поставляемой в аптечные сети Белоруссии. Например, полный анализ аминокислотных или витаминно-минеральных комплексов по всем компонентам оценивается в 40–50 тыс. руб.

В Минздраве Белоруссии на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Как много БАДов ввозит Белоруссия

Из-за избыточных, по мнению производителей, требований Белоруссии российские и иностранные компании несут значительные убытки, сокращают или вовсе прекращают поставки, пишет в письме Жестков. По его информации, с начала года поставки товаров в Белоруссию прекратили 24 производителя и дистрибьютора БАДов.

В июле 2019 года, по данным союза, товарооборот по БАДам с Белоруссией только у российских поставщиков сократился на 17% к июлю прошлого года, до $578,1 тыс. В частности, у «Эвалара» (его бренды «Фитолакс» и «Турбослим» занимали, по данным DSM Group, третье и шестое места в списке самых продаваемых в 2018 году БАДов) поставки упали в июле на 23%, а у «Отисифарма» (производитель витаминов «Комплевит») — на 58%. Данные за первое полугодие в союзе предоставить затруднились.

Как покупают БАДы в России

Объем российского аптечного рынка БАДов в стоимостном выражении в июле 2019 года, по данным DSM Group, составил 4,5 млрд руб., или 23,4 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАДа в июле 2019 года составила 192,4 руб.

Первое место в рейтинге крупнейших производителей добавок по итогам июля 2019 года занял «Эвалар» с долей 28,1% рынка в стоимостном выражении, второе — Solgar Vitamin And Herb с 6,2%, третье — PharmaMed (производитель «Вита Мишек») с 4,6%.

Весь российский рынок БАДов по итогам 2018 упал на 1% в стоимостном выражении, до 53 млрд руб., и на 10% в натуральном, до 318 млн упаковок.

Белоруссия — второй по значимости для «Эвалара» рынок ЕЭАС после Казахстана, указывает Прокопьева. По ее словам, после введения новых правил компания фактически приостановила поставки на белорусский рынок. И хотя сейчас их удалось частично восстановить благодаря скорректированному ассортименту и оперативному предоставлению документов, «Эвалар» не смог выполнить до 20% заказов, запланированных до конца третьего квартала, уточнила Прокопьева.

В 2018 году весь рынок БАДов Белоруссии, по данным отраслевого союза, оценивался в 22,9 млн упаковок, или $31,3 млн в оптовых ценах. 22% рынка в натуральном выражении приходилось на российских производителей.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: БАД, Евразийская экономическая комиссия, Белоруссия
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