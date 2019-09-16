Производители пищевых добавок обвинили власти Белоруссии в дискриминации

Новые требования к ввозимым в страну биологически активным добавкам вынудили производителей резко снизить или вовсе прекратить поставки в Белоруссию. Компании просят признать республику нарушителем правил ЕАЭС

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует 17 сентября обсудить вопрос о барьере, с которым столкнулись производители и экспортеры биологически активных добавок (БАД) и спортивного питания при поставках на рынок Белоруссии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комиссии.

С препятствиями участники рынка столкнулись еще в начале этого года, рассказал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Союз производителей БАД к пище, лечебного и профилактического питания» Александр Жестков. Речь идет о новых дополнительных требованиях, которые Белоруссия предъявляет к оценке качества и безопасности ввозимых на ее территорию БАДов.

Согласно требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), все БАДы и спортивное питание до выпуска на рынок проходят процедуру оценки соответствия техрегламентам Таможенного союза, эта оценка признается всеми входящими в него странами. Но в январе 2019 года Совет министров Белоруссии утвердил дополнительные национальные требования к контролю качества и безопасности ввозимых на ее территорию препаратов.

Теперь поставщики должны подтверждать в Минздраве Белоруссии нанесенную на упаковку информацию о потребительских свойствах продукции (несмотря на наличие этой информации в свидетельстве о государственной регистрации и, соответственно, правомочное ее использование на упаковке), а также прикладывать к поставляемым партиям дополнительные протоколы, которые подтверждают безопасность продукции, передала через пресс-службу председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталия Прокопьева. Протокол лабораторных исследований нужно прикладывать к каждой партии товара, а само исследование должно быть сделано в лаборатории производителя или лабораториях, аккредитованных в белорусской Национальной системе аккредитации.

Лаборатории есть не у всех производителей, а на практике компании сталкиваются с тем, что исследований на безопасность и других экспертиз, предусмотренных законодательством ЕАЭС, при поставках в Белоруссию оказывается недостаточно, и им предлагается «доисследовать» каждую партию продукции именно в лабораториях, аккредитованных в Национальной системе Белоруссии, говорит Жестков. Он подчеркивает, что ни одно другое государство ЕАЭС (кроме Белоруссии туда входят Россия, Армения, Киргизия и Казахстан) дополнительных требований при поставке БАДов не предъявляет.