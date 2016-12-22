Ротенберг оценил уплаченные строителями моста в Крым налоги в ₽120 млрд

Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» за время работы над проектом Крымского моста перечислили с 2015 по 2017 год в бюджет 120 млрд руб. налогов. Об этом в телеэфире рассказал Аркадий Ротенберг

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В ходе интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» рассказал, что с 2015 года его компании заплатили в бюджет налогов на 120 млрд руб. «Это приличная, большая цифра», — отметил он.

Бизнесмен не согласился с утверждением, что он является «одним из королей госзаказа», в шутку назвав себя «уцененным королем». Объяснил он это тем, что связанные с ним компании используют максимум 17% рынка. «До королевства тут абсолютно далеко», — сказал Ротенберг.

При этом бизнесмен подчеркнул, что компания «по-государственному» относится к полученным заказам, делая все в срок и не увеличивая бюджеты. Комментируя строительство Крымского моста, Ротенберг указал, что его компании не выходят за смету, которая составляет 227,9 млрд руб. «Никаких дополнительных ресурсов финансовых не просим», — добавил он.

В конце июля Совет Евросоюза объявил о введении санкций против шести компаний из России, задействованных в возведении Крымского моста. Под ограничения попали в том числе ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее уже были включены в санкционный список США и ЕС. Также под санкциями оказалась дочерняя компания «Стройгазмонтаж-Мост».

Ротенберг, комментируя решение Совета ЕС летом, отметил, что своей работой гордится. «Если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — добавил он.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения легковых машин 16 мая, в церемонии участвовал президент Владимир Путин. Для грузовиков мост планируют открыть осенью, а строительство железнодорожной части рассчитывают завершить к концу 2019 года.