ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,81 67,84 EUR Нал. 80,11 78,89 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6475,00 -57,00 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Ротенберг оценил уплаченные строителями моста в Крым налоги в ₽120 млрд
Лента новостей
Mirror узнала о розыске британской полицией «доктора Новичка» 17:35, Общество ЦСКА потерял двух футболистов перед первым матчем в Лиге чемпионов 17:29, Спорт Ротенберг рассказал о «золотом пиночке» для строителей 16:59, Бизнес Ротенберг оценил уплаченные строителями моста в Крым налоги в ₽120 млрд 16:58, Бизнес Ротенберг заявил о готовности построить мост на Сахалин 16:58, Бизнес Ротенберг поведал о ревности окружения и «мальчишеских забавах» с Путиным 16:57, Бизнес Путин встретится с Эрдоганом в Сочи 17 сентября 16:50, Политика Кандидат от КПРФ стал лидером во втором туре выборов в Приморье 16:36, Политика В Петербурге прошел митинг против пенсионной реформы 16:29, Общество «Зенит» в четвертый раз подряд победил на выезде в чемпионате России 16:06, Спорт Тепло вернется в Москву на следующей неделе 14:46, Общество Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах выросло до 59 14:27, Общество Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию 14:14, Общество Чемпионат России по футболу. «Оренбург» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт Олимпийский чемпион Рио-2016 побил мировой рекорд на Берлинском марафоне 13:29, Спорт Путин и Медведев поздравили работников лесного комплекса с их праздником 13:01, Общество 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 12:59, Партнерский материал Ибрагимович назвал себя «богом голов» после 500-го мяча в карьере 12:28, Спорт Умер печатавшийся в журналах «Знамя» и «Новый мир» писатель Бородыня 12:25, Общество В США число жертв тропического шторма «Флоренс» увеличилось до 13 человек 12:00, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 11:50, РБК и Сбербанк Турнир UFC в Москве вошел в пятерку по посещаемости за всю историю 11:37, Спорт Кучма заявил о мечте России разорвать минские соглашения руками Украины 11:29, Политика В Таиланде в результате наводнения пострадали более 58 тыс. человек 11:20, Общество Вице-премьер Чехии сообщил о снижении числа задержаний нелегалов в 20 раз 10:53, Общество Боксер Геннадий Головкин проиграл первый бой в карьере 10:47, Спорт Как производят мраморную говядину в России 10:45, РБК и Мираторг Антииммигрантская AfD стала самой популярной партией на востоке Германии 10:39, Политика
Ротенберг оценил уплаченные строителями моста в Крым налоги в ₽120 млрд
Бизнес, 16:58
0
Ротенберг оценил уплаченные строителями моста в Крым налоги в ₽120 млрд
Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» за время работы над проектом Крымского моста перечислили с 2015 по 2017 год в бюджет 120 млрд руб. налогов. Об этом в телеэфире рассказал Аркадий Ротенберг
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В ходе интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» рассказал, что с 2015 года его компании заплатили в бюджет налогов на 120 млрд руб. «Это приличная, большая цифра», — отметил он.

Бизнесмен не согласился с утверждением, что он является «одним из королей госзаказа», в шутку назвав себя «уцененным королем». Объяснил он это тем, что связанные с ним компании используют максимум 17% рынка. «До королевства тут абсолютно далеко», — сказал Ротенберг.

Заказчик строительства Крымского моста сменит руководителя
Бизнес

При этом бизнесмен подчеркнул, что компания «по-государственному» относится к полученным заказам, делая все в срок и не увеличивая бюджеты. Комментируя строительство Крымского моста, Ротенберг указал, что его компании не выходят за смету, которая составляет 227,9 млрд руб. «Никаких дополнительных ресурсов финансовых не просим», — добавил он.

В конце июля Совет Евросоюза объявил о введении санкций против шести компаний из России, задействованных в возведении Крымского моста. Под ограничения попали в том числе ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее уже были включены в санкционный список США и ЕС. Также под санкциями оказалась дочерняя компания «Стройгазмонтаж-Мост».

Власти решили помочь попавшему под санкции банку Ротенбергов
Финансы

Ротенберг, комментируя решение Совета ЕС летом, отметил, что своей работой гордится. «Если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — добавил он.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения легковых машин 16 мая, в церемонии участвовал президент Владимир Путин. Для грузовиков мост планируют открыть осенью, а строительство железнодорожной части рассчитывают завершить к концу 2019 года.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Аркадий Ротенберг , Крымский мост
Главное
Кандидат от КПРФ стал лидером во втором туре выборов в Приморье Политика
Материалы по теме
Принадлежавший «Стройгазмонтажу» пакет акций СМП Банка перешел Ротенбергу Финансы
СГМ Ротенберга построит 300 км подводов к «Северному потоку-2» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter