Заказчик строительства Крымского моста сменит руководителя

Глава компании-заказчика строительства Крымского моста Роман Новиков покинет свой пост, рассказали источники РБК. Новым местом работы менеджера станет «Центравтомагистраль» — оператор автодорог Центральной России

Роман Новиков (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Руководитель компании-заказчика строительства Крымского моста — федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань» Роман Новиков покинет свой пост, рассказал источник, близкий к Росавтодору, и подтвердил источник, близкий к окружению Новикова.

В ФКУ «Упрдор Тамань» отказались комментировать кадровые перестановки. «Роман Витальевич в отпуске, вернется в понедельник», — сказала РБК представитель ФКУ Алина Черноиванова. В Минтрансе отказались от комментариев. В Росавтодоре пока не ответили на запрос РБК.

Источник, близкий к окружению Новикова, отмечает, что «к профессионализму руководителя при строительстве мостового перехода через Керченский пролив вопросов не было».

«Новиков был в проекте Крымского моста с нулевого дня, еще когда вырабатывались основные проектные решения и условия госконтракта. После завершения автодорожной части его часть работы, по сути, выполнена. С особенно проблемным контрактом с УВО Минтранса — по транспортной безопасности Крымского моста — кризисный момент пройден, ведутся строительно-монтажные работы», — рассказывает источник, близкий в Росавтодору.

Новиков, по данным источника, близкого к Росавтодору, с октября возглавит входящее в структуру дорожного агентства ФКУ «Центравтомагистраль», в управлении которой автодороги Центральной России (М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-8 «Холомогоры» и другие). Менеджер уйдет на место Вячеслава Петушенко, который в конце августа занял пост первого зампреда правления госкомпании «Автодор», уточняет собеседник РБК.

ФКУ «Упрдор «Тамань» создано в сентябре 2014 года как госзаказчик проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Роман Новиков был назначен руководителем ФКУ в конце 2016 года, хотя исполнял обязанности главы уже с декабря 2015 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Генподрядчиком выступил «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Движение по автомобильному мосту было открыто в мае 2018 года, раньше предусмотренного госконтрактом срока. Железнодорожную часть моста планируется открыть в декабре 2019 года.

Пост главы «Упрдор «Тамань», скорее всего, займет один из заместителей Новикова, уточнил источник РБК, близкий к Росавтодору, не назвав кандидата.

По его словам, ФКУ «Упрдор Тамань» изначально создавалось специально под проект Крымского моста и «перспективы учреждения после завершения строительства были неизвестны». «Сейчас рассматривается вариант передачи в оперативное управление ФКУ основных дорог Крыма, в 2019 году республика рассчитывает передать в федеральную собственность около 600 км дорог», — рассказывает собеседник.

В то же время Росавтодор готовит проект реконструкции дальнего подхода к мосту, трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, которую в 2018 году Краснодарский край передал в федеральную собственность. По словам источника РБК, вероятно, проектом также будет заниматься ФКУ «Упрдор «Тамань», что «позволит выстроить схему управления трассами, тяготеющими к Крымскому мосту».