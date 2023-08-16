Hugo Boss допустил продажу магазинов в России

Hugo Boss объявил о приостановке розничных продаж и онлайн-операций в России в прошлом году, однако компания не покинула российский рынок. По данным газеты, концерн решил продать активы и сосредоточиться на оптовых продажах

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Немецкий концерн Hugo Boss рассматривает возможность продать свои активы и обязательства в России и сконцентрироваться на оптовых поставках в страну. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие.

Hugo Boss «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна», сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе компании в России.

Hugo Boss — один из крупнейших в Германии производителей одежды. На конец 2022 года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка «Хьюго Босс Рус» за 2022 год снизилась на 17% год к году, до 6,3 млрд руб., убыток составил 26,2 млн руб. против чистой прибыли в 406 млн руб. годом ранее.

После решения самостоятельно развивать бизнес в России Hugo Boss не отказался от партнерства с дистрибьютором. По данным презентации «Трейд менеджмента» по итогам первого квартала 2023 года, компания управляет тремя магазинами Hugo, пишет газета. Бренды Hugo и Boss суммарно занимают 17% в структуре продаж дистрибьютора.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отметила, что Hugo Boss в состоянии продолжать оптовые поставки, но компании пришлось прекратить инвестировать в развитие на российском рынке. Старший директор по агентским услугам департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Анна Манькова добавила, что возможность продолжения сотрудничества через оптовиков используется достаточно успешно — бренд востребован в премиальном фешен-сегменте и демонстрировал хороший уровень продаж.

В прошлом марте Hugo Boss объявил о приостановке розничных продаж и онлайн-операций в России. По словам Малахатько, при решении оставить только оптовые поставки компании-производителю сложно контролировать единообразие цен, качество сервиса и продажи, поэтому бренд частично потеряет позиции на рынке премиум-сегмента.

По данным CMWP (Commonwealth Partnership, до апреля 2022 года Cushman & Wakefield), на начало 2023 года около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего российского бизнеса, пишет газета. 70% таких брендов приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться до середины года. 30% западных брендов еще не определилась с решением, в основном это премиальные марки.

На оптовом направлении ранее сосредоточился, например, американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face). VF Corporation развивала в России розничную сеть магазинов под маркой Vans с 2020 года, выкупив работающие под этим брендом магазины у своего франчайзи A3 Retail Group. По данным компании, на конец 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге работало 12 магазинов Vans, однако уже весной последние точки Vans в России были закрыты.

В апреле этого года «ВФ Си-Ай-Эс» получила первую в этом году декларацию соответствия на женскую и мужскую одежду под торговыми марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney и Timberland. Поставщиком указана швейцарская VF International SAGL, а производственными площадками — предприятия в Японии, Китае, Бангладеш, Малайзии, Вьетнаме, странах ЕС. Указанные марки не подпадают под санкции ЕС, запрещающие поставки одежды в России дороже €300 за единицу товара.

Из крупнейших производителей одежды об уходе из России ранее объявили Adidas, Nike, Reebook, а также группа Inditex, шведская H&M и ряд других компаний. Затем часть магазинов начала постепенно возвращаться на рынок под другими названиями и с новыми иностранными владельцами.