«Известия» узнали о просьбе Utair продлить срок эксплуатации вертолетов

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Крупнейший в России эксплуатант вертолетов, компания Utair попросила Росавиацию срочно продлить предельно допустимый срок эксплуатации двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-172. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол встречи с участием гендиректора «ЮТэйр-инжиниринг» Алексея Будника на летно-технической конференции в Росавиации.

«Вопрос безотлагательный, требующий решения в 2022 году для обеспечения перевозчиков двигателями с достаточным ресурсом в 2023 году, включая поддержку нефтегазодобывающего комплекса и социально значимых перевозок в труднодоступные районы», — заявил Будник.

Он попросил увеличить срок с 7,5 тыс. до 9 тыс. часов, указав, что «ресурсное состояние двигателей ТВ3-117» для большинства используемых вертолетов этих моделей близко к максимально допустимому уровню. По мнению Будника, решением ситуации станет увеличение назначенного ресурса. Помощь в этом вопросе мог бы оказать Минпромторг, считают в ЮТэйр-инжиниринг.

Двигатели ТВ3-117 производят «ОДК Климов» и «МоторСич», в первом уже изучают способы решения проблемы со сроком эксплуатации, сообщили газете в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). В сообщении отмечалось, что для увеличения ресурса необходимо провести специальные испытания, в том числе — летные.

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