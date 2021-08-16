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Lufthansa заявила о приостановке полетов над Афганистаном

Обстановка у международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан)
Обстановка у международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) (Фото: EPA / ТАСС)

Самолеты авиакомпании Lufthansa будут летать в обход воздушного пространства Афганистана. Об этом сообщили Reuters в пресс-службе компании.

«Все входящие в Lufthansa Group авиакомпании приостанавливают полеты над Афганистаном до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

15 августа радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует столицу и всю территорию Афганистана. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны, «Радио Свобода» (признано иноагентом) в Таджикистане сообщало со ссылкой на источники, что Гани бежал в Оман.

Афганистан открыл воздушное пространство Кабула для военных
Политика
Фото:stephglinski / Twitter

Талибы также захватили контроль над всеми погранпереходами, уехать из Афганистана возможно только на самолете. Из-за этого в аэропорту Кабула начались паника и хаос. Военные США начали стрелять в воздух, американский чиновник заявил Reuters, что стрельбу открыли, чтобы справиться с хаосом.

Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило коммерческие рейсы и рекомендовало транзитным самолетам облетать страну. В своем обращении оно заявило, что воздушное пространство Афганистана открыто для военной авиации. Управление также попросило граждан не приезжать в аэропорт столицы, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки».

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