Lufthansa заявила о приостановке полетов над Афганистаном

Обстановка у международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) (Фото: EPA / ТАСС)

Самолеты авиакомпании Lufthansa будут летать в обход воздушного пространства Афганистана. Об этом сообщили Reuters в пресс-службе компании.

«Все входящие в Lufthansa Group авиакомпании приостанавливают полеты над Афганистаном до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

15 августа радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует столицу и всю территорию Афганистана. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны, «Радио Свобода» (признано иноагентом) в Таджикистане сообщало со ссылкой на источники, что Гани бежал в Оман.

Талибы также захватили контроль над всеми погранпереходами, уехать из Афганистана возможно только на самолете. Из-за этого в аэропорту Кабула начались паника и хаос. Военные США начали стрелять в воздух, американский чиновник заявил Reuters, что стрельбу открыли, чтобы справиться с хаосом.