«Победа» потеряла более ₽1 млрд из-за приостановки полетов в Турцию

Авиакомпания «Победа» недосчитается более 1 млрд руб. прибыли из-за запрета на полеты в Турцию в апреле—июне 2021 года. Внезапная приостановка и возобновление авиасообщения с этой страной серьезно подорвали ресурсы лоукостера

Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Запрет на регулярные полеты в Турцию (кроме рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Стамбулом), введенный российскими властями с 15 апреля по 21 июня 2021 года, обошелся лоукостеру «Победа», по самым консервативным подсчетам, в более чем 1 млрд руб.

Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков. «У нас были огромные потери от того, что мы туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери — просто на ходу перелопачивали огромное расписание, отменяя рейсы», — говорит он.

Калмыков уверен, что наверстать эти потери до конца 2021 года не получится. «Просто прибыль за этот год будет меньше на этот [потерянный] миллиард», — сетует глава «Победы». По итогам 2020 года вся прибыль компании составила лишь 1,4 млрд руб. (по РСБУ; снижение на 71,4% к 2019 году), но в этом году топ-менеджер «с большим оптимизмом» смотрит на финансовые результаты, хотя прогнозы не раскрывает.

В январе—апреле 2021 года Турция была самым популярным международным направлением у российских туристов. Там побывали 947 тыс. человек, сообщили РБК в центре статистики и экономических исследований Транспортной клиринговой палаты. На турецкое направление пришелся 31% пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями на всех международных направлениях в январе—апреле 2021 года, следует из данных Росавиации.