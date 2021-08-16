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«Победа» потеряла более ₽1 млрд из-за приостановки полетов в Турцию

Авиакомпания «Победа» недосчитается более 1 млрд руб. прибыли из-за запрета на полеты в Турцию в апреле—июне 2021 года. Внезапная приостановка и возобновление авиасообщения с этой страной серьезно подорвали ресурсы лоукостера
«Аэрофлот» AFLT ₽66,8 -0,3% Купить
Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Запрет на регулярные полеты в Турцию (кроме рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Стамбулом), введенный российскими властями с 15 апреля по 21 июня 2021 года, обошелся лоукостеру «Победа», по самым консервативным подсчетам, в более чем 1 млрд руб.

Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков. «У нас были огромные потери от того, что мы туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери — просто на ходу перелопачивали огромное расписание, отменяя рейсы», — говорит он.

Глава «Победы» — РБК: «Государство не должно ничего компенсировать»
Бизнес
Андрей Калмыков

Калмыков уверен, что наверстать эти потери до конца 2021 года не получится. «Просто прибыль за этот год будет меньше на этот [потерянный] миллиард», — сетует глава «Победы». По итогам 2020 года вся прибыль компании составила лишь 1,4 млрд руб. (по РСБУ; снижение на 71,4% к 2019 году), но в этом году топ-менеджер «с большим оптимизмом» смотрит на финансовые результаты, хотя прогнозы не раскрывает.

В январе—апреле 2021 года Турция была самым популярным международным направлением у российских туристов. Там побывали 947 тыс. человек, сообщили РБК в центре статистики и экономических исследований Транспортной клиринговой палаты. На турецкое направление пришелся 31% пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями на всех международных направлениях в январе—апреле 2021 года, следует из данных Росавиации.

По словам Калмыкова, у лоукостера был «большой разлет» из российских регионов в Турцию. Но из-за запрета на полеты в эту страну самолеты пришлось направить «на гораздо менее доходные направления», преимущественно внутри России.

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Фото:Nicole Tung / Bloomberg

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«Победа» возобновила регулярные рейсы в Турцию с 1 июля. Сейчас лоукостер, по данным его сайта, летает в пять турецких городов — Аланию, Анталию, Бодрум, Даламан и Стамбул. Внезапные закрытие и открытие Турции значительно подорвали ресурсы лоукостера, отмечает глава «Победы». «Вся наша деятельность построена на том, что мы должны жить в плановом режиме», — подчеркивает топ-менеджер.

При этом Калымков не считает, что государство должно компенсировать авиакомпаниям потери от закрытия Турции или других рынков. «Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — подчеркивает он.

После того как летом 2019 года президент Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией (до сих пор не возобновлено), российское правительство собиралось компенсировать авиакомпаниям убытки из-за отмены рейсов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Но никаких средств перевозчики так и не получили. «Мы сразу говорили другим авиакомпаниям, что про компенсацию за Грузию нужно забыть. Гораздо важнее и правильнее, чтобы просто были прозрачные правила игры», — отмечает глава «Победы».

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Авиакомпания "Победа" «Победа» лоукостер международные маршруты Турция COVID-19 пандемия финансовые убытки
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