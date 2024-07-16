ВОИС продолжила прием российских заявок на бренды на фоне санкций ЕС

Всемирная организация интеллектуальной собственности подтвердила, что будет принимать заявки на бренды и патенты от россиян и компаний из России, несмотря на санкции ЕС. Ранее о возможности регистрации через ВОИС заявлял Роспатент

Штаб-квартира ВОИС (Фото: Sascha Steinach / Global Look Press)

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, или WIPO, учреждение ООН) через свое международное бюро продолжает независимо от гражданства или места жительства заявителей принимать все заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Об этом говорится в ответе пресс-службы ВОИС на запрос РБК, отразится ли на работе организации введенный Евросоюзом запрет на прием таких заявок от россиян для патентных ведомств стран ЕС.

В ВОИС заверили, что продолжают прием заявок от всех стран через мадридскую (действует для регистрации товарных знаков и знаков обслуживания), гаагскую (для промышленных образцов) и лиссабонскую (для географических указаний и наименований мест происхождения товаров) системы, а также в PCT (Patent Cooperation Treaty, система договоров о патентной кооперации для изобретений).

Как администратор конвенции ВОИС и договоров, учреждающих перечисленные системы, организация «всегда соблюдает положения» перечисленных документов и останется доступной для всех государств-членов и пользователей ее услуг в области интеллектуальной собственности, подчеркнули в пресс-службе ВОИС.

В конце июня в рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз обязал европейские ведомства по защите интеллектуальной собственности и национальные патентные ведомства стран — членов ЕС прекратить прием новых заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей, географических указаний) от российских физических и юридических лиц, в том числе когда заявка подается иностранцами совместно с россиянами. При этом ЕС подчеркнул, что решения об отказе выноситься не будут.

Как ранее объясняли РБК юристы, вследствие этого могли пострадать те россияне и отечественные компании, которые ранее подали заявки на регистрацию интеллектуальной собственности в ЕС, но еще не получили решений по ним, а также те, кто только собирается подать.

В начале июля в Роспатенте, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, РБК заявили, что ВОИС обязана принимать все поступающие к ней заявки и не может отказать российским заявителям в праве подачи заявки. В службе советовали подавать заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в рамках международных систем ВОИС и через Роспатент как головное ведомство по взаимодействию с этой организацией. Например, мадридская система позволяет подать одну заявку для испрашивания правовой охраны сразу в нескольких указанных в ней странах. Далее ВОИС рассылает эту заявку в национальные ведомства, объясняла ранее РБК гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

В случае если ведомства ЕС не будут отвечать на запросы ВОИС по регистрации интеллектуальной собственности в регионе, эти заявки будут зарегистрированы автоматически, указывали в Роспатенте. Срок рассмотрения заявок, по истечении которого возможна автоматическая регистрация интеллектуальных прав, в каждой системе регистрации разный: например, в мадридской — один год, в гаагской — шесть месяцев (с возможностью продления до одного года).