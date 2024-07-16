Росавтодору указали на недостаточное сокращение замороженных проектов

Счетная палата установила ряд проблем в работе Росавтодора по снижению объемов незавершенного строительства и затрат по итогам 2023 года. Эффективность принятых агентством мер аудиторы посчитали недостаточной

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Счетная палата выявила ряд недостатков в работе Федерального дорожного агентства (Росавтодора) по сокращению объемов незавершенного строительства и произведенных затрат в 2023 году. РБК ознакомился с заключением аудиторов.

Так, по состоянию на 1 сентября прошлого года у Росавтодора насчитывалось 374 объекта незавершенного строительства (в том числе 241 — в стадии строительства) и затраты более чем в 1 тыс. проектно-изыскательных работ, включая 29 на стадии проектирования. Эффективность мер, направленных на снижение объемов этих проектов, в Счетной палате сочли «недостаточной». В качестве примера приводится сокращение количества приостановленных проектов за шесть лет (с января 2017 года по сентябрь 2023-го) — с 79 до 72 единиц и рост их стоимости с 3,6 млрд до 8,9 млрд руб., количество и объем нереализованной проектно-сметной документации увеличились с 959 до 1 тыс. единиц и с 11,6 млрд до 15,9 млрд руб. соответственно.

«Не осуществление в дальнейшем строительства по разработанной проектно-сметной документации и приостановка (заморозка) строительства приводят к снижению эффективности расходов федерального бюджета», — отметил Валерий Богомолов, аудитор палаты. Количество «проблемных» объектов — строительство которых приостановлено, объектов без подтверждающих завершение работ документов — составляет 88 единиц (23,5%) с объемом капитальных вложений на сумму около 9 млрд руб.

Что такое Росавтодор Федеральное дорожное агентство управляет госимуществом в сфере автотранспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автодорог, и обеспечивает транспортную безопасность. Управление сетью федеральных автодорог осуществляется агентством напрямую и через систему учреждений, которые осуществляют функции оперативного управления автодорогами федерального значения и искусственными сооружениями на них и обеспечивают безопасное и бесперебойное движение транспорта. В структуре Росавтодора такие функции закреплены за 30 подведомственными учреждениями. По состоянию на начало 2024 года протяженность федеральных автодорог составляет более 66 тыс. км. Из них в ведении Росавтодора — 61,2 тыс. км, остальные — почти 5 тыс. км — в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Агентство также управляет 7,5 тыс. мостов и путепроводов, 47 автодорожными тоннелями и 691 пешеходным переходом в разных уровнях.

Среди нарушений в Федеральном дорожном агентстве аудиторы также указали:

планирование проектно-изыскательных работ, при котором стоимость их дальнейшей реализации превышает объем бюджета, выделяемый Росавтодору на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства;

отсутствие первичной учетной документации по учету этих работ;

отсутствие проектно-сметной документации и документов, подтверждающих завершение строительства или реконструкции автодорог.

Основная доля направленных Росавтодором предложений по включению объектов в федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП) приходилась на проектно-изыскательные работы — 77,2%, в ФАИП было включено 63,9% из них. Превышение их количества в сравнении с количеством строительно-монтажных работ привело к нереализованной сметной документации. С учетом включенных в ФАИП проектов эти количество и объем составляют 972 единицы и почти 13 млрд руб. При этом документация по 780 объектам капитального строительства на сумму 6,4 млрд руб. не может быть реализована из-за утраты актуальности.

«Указанный факт свидетельствует о возможности оптимизации количества планируемых проектно-изыскательных работ и расходов Росавтодора на их оплату, при этом высвободившиеся средства могут быть направлены на финансирование строительно-монтажных работ», — говорится в заключении СП.

Расходы федерального бюджета в 2017–2023 годах на разработку проектно-сметной документации оцениваются в 13,7 млрд руб., 6 млрд руб. (43,8%) из них ушли на неиспользованную в дальнейшем документацию.

С учетом проведенного анализа палата разработала перечень предложений, которые позволили бы урегулировать проблемы в работе Росавтодора по сокращению замороженных проектов. Так, правительству предлагается поручить Минтрансу совместно с агентством «проработать вопрос об определении оснований и критериев отбора проектов по строительству, реконструкции и обустройству автодорог, в том числе для выполнения проектно-изыскательных работ, а также подготовке предложений для включения в ФАИП этих объектов с одновременным включением затрат на строительно-монтажные работы» до 30 ноября этого года.

Самому Росавтодору — поручить подведомственным ему структурам проработать вопросы: во-первых, восстановления недостающих документов — первичных отчетных, по вводу объектов в эксплуатацию и проектно-сметной документации; во-вторых, об отнесении затрат по фактически введенным объектам капитального строительства в части строительно-монтажных работ в состав основных средств.

Также Росавтодору необходимо до конца ноября 2024 года провести инвентаризацию незавершенных строительных проектов в соответствии с требованиями нормативных и методических документов в части «отражения в инвентаризационных описях данных о характере выполненных работ» с указанием причин их приостановки, а также обеспечить своевременное направление в Федеральное казначейство и дорожное агентство документов о результатах этого анализа для отражения в бюджетном учете и отчетности за 2024 год.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавтодора и Минтранс.