 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Росавтодору указали на недостаточное сокращение замороженных проектов

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Счетная палата установила ряд проблем в работе Росавтодора по снижению объемов незавершенного строительства и затрат по итогам 2023 года. Эффективность принятых агентством мер аудиторы посчитали недостаточной
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Счетная палата выявила ряд недостатков в работе Федерального дорожного агентства (Росавтодора) по сокращению объемов незавершенного строительства и произведенных затрат в 2023 году. РБК ознакомился с заключением аудиторов.

Так, по состоянию на 1 сентября прошлого года у Росавтодора насчитывалось 374 объекта незавершенного строительства (в том числе 241 — в стадии строительства) и затраты более чем в 1 тыс. проектно-изыскательных работ, включая 29 на стадии проектирования. Эффективность мер, направленных на снижение объемов этих проектов, в Счетной палате сочли «недостаточной». В качестве примера приводится сокращение количества приостановленных проектов за шесть лет (с января 2017 года по сентябрь 2023-го) — с 79 до 72 единиц и рост их стоимости с 3,6 млрд до 8,9 млрд руб., количество и объем нереализованной проектно-сметной документации увеличились с 959 до 1 тыс. единиц и с 11,6 млрд до 15,9 млрд руб. соответственно.

«Не осуществление в дальнейшем строительства по разработанной проектно-сметной документации и приостановка (заморозка) строительства приводят к снижению эффективности расходов федерального бюджета», — отметил Валерий Богомолов, аудитор палаты. Количество «проблемных» объектов — строительство которых приостановлено, объектов без подтверждающих завершение работ документов — составляет 88 единиц (23,5%) с объемом капитальных вложений на сумму около 9 млрд руб.

Что такое Росавтодор

Федеральное дорожное агентство управляет госимуществом в сфере автотранспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автодорог, и обеспечивает транспортную безопасность. Управление сетью федеральных автодорог осуществляется агентством напрямую и через систему учреждений, которые осуществляют функции оперативного управления автодорогами федерального значения и искусственными сооружениями на них и обеспечивают безопасное и бесперебойное движение транспорта. В структуре Росавтодора такие функции закреплены за 30 подведомственными учреждениями.

По состоянию на начало 2024 года протяженность федеральных автодорог составляет более 66 тыс. км. Из них в ведении Росавтодора — 61,2 тыс. км, остальные — почти 5 тыс. км — в доверительном управлении госкомпании «Автодор». Агентство также управляет 7,5 тыс. мостов и путепроводов, 47 автодорожными тоннелями и 691 пешеходным переходом в разных уровнях.

Среди нарушений в Федеральном дорожном агентстве аудиторы также указали:

  • планирование проектно-изыскательных работ, при котором стоимость их дальнейшей реализации превышает объем бюджета, выделяемый Росавтодору на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства;
  • отсутствие первичной учетной документации по учету этих работ;
  • отсутствие проектно-сметной документации и документов, подтверждающих завершение строительства или реконструкции автодорог.

Счетная палата выявила недостатки исполнения бюджета в сфере транспорта
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Основная доля направленных Росавтодором предложений по включению объектов в федеральную адресную инвестпрограмму (ФАИП) приходилась на проектно-изыскательные работы — 77,2%, в ФАИП было включено 63,9% из них. Превышение их количества в сравнении с количеством строительно-монтажных работ привело к нереализованной сметной документации. С учетом включенных в ФАИП проектов эти количество и объем составляют 972 единицы и почти 13 млрд руб. При этом документация по 780 объектам капитального строительства на сумму 6,4 млрд руб. не может быть реализована из-за утраты актуальности.

«Указанный факт свидетельствует о возможности оптимизации количества планируемых проектно-изыскательных работ и расходов Росавтодора на их оплату, при этом высвободившиеся средства могут быть направлены на финансирование строительно-монтажных работ», — говорится в заключении СП.

Расходы федерального бюджета в 2017–2023 годах на разработку проектно-сметной документации оцениваются в 13,7 млрд руб., 6 млрд руб. (43,8%) из них ушли на неиспользованную в дальнейшем документацию.

С учетом проведенного анализа палата разработала перечень предложений, которые позволили бы урегулировать проблемы в работе Росавтодора по сокращению замороженных проектов. Так, правительству предлагается поручить Минтрансу совместно с агентством «проработать вопрос об определении оснований и критериев отбора проектов по строительству, реконструкции и обустройству автодорог, в том числе для выполнения проектно-изыскательных работ, а также подготовке предложений для включения в ФАИП этих объектов с одновременным включением затрат на строительно-монтажные работы» до 30 ноября этого года.

Власти предложили пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Самому Росавтодору — поручить подведомственным ему структурам проработать вопросы: во-первых, восстановления недостающих документов — первичных отчетных, по вводу объектов в эксплуатацию и проектно-сметной документации; во-вторых, об отнесении затрат по фактически введенным объектам капитального строительства в части строительно-монтажных работ в состав основных средств.

Также Росавтодору необходимо до конца ноября 2024 года провести инвентаризацию незавершенных строительных проектов в соответствии с требованиями нормативных и методических документов в части «отражения в инвентаризационных описях данных о характере выполненных работ» с указанием причин их приостановки, а также обеспечить своевременное направление в Федеральное казначейство и дорожное агентство документов о результатах этого анализа для отражения в бюджетном учете и отчетности за 2024 год.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавтодора и Минтранс.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Елетина Виктория Елетина
Росавтодор Счетная палата отчет федеральный бюджет
Материалы по теме
Казахстан вновь начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
Бизнес
Замглавы Росавтодора занял должность замминистра транспорта
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Байден объяснил свой призыв поместить Трампа «в яблочко» до покушения Политика, 01:15
На заводе в Курской области начался пожар после атаки украинского дрона Политика, 00:49
США пообещали поддержать Украину, когда та пригласит Россию на переговоры Политика, 00:39
Испания отправила Украине десять отремонтированных танков Leopard Политика, 00:21
Москва заняла первое место в рейтинге городов по росту цен на новостройки Недвижимость, 00:01
Росавтодору указали на недостаточное сокращение замороженных проектов Бизнес, 00:00
Как звезды, политики и простые болельщики смотрели Евро-2024. Фотогалерея Спорт, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты допустили рост ключевой ставки до 20% в этом году Финансы, 00:00
Байден после просьбы Трампа усилил охрану Кеннеди-младшего Политика, 15 июл, 23:55
Умер композитор Сергей Рудницкий Общество, 15 июл, 23:50
Машинам из Белоруссии запретят въезд в Латвию с 16 июля Политика, 15 июл, 23:47
Чем известен кандидат Трампа в вице-президенты и что он думает про Россию Политика, 15 июл, 23:33
Bloomberg узнал о планах Британии против российского «теневого флота» Политика, 15 июл, 23:30
NYP узнала, что покушавшийся на Трампа был «комично плох в стрельбе» Политика, 15 июл, 23:20