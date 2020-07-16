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Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях «Дом.РФ». Инициатор проверки — Счетная палата: она пытается установить, как были использованы ₽11,8 млрд, выделенные для достройки домов разорившегося «СУ-155»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции «при предоставлении в 2018-2019 годах АО «Дом.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд руб. на достройку объектов группы компаний «СУ-155». Об этом РБК сообщил представитель Счетной палаты. По его словам, из прокуратуры получен промежуточный ответ о том, что начата проверка.

Обращение в Генпрокуратуру было отправлено 28 апреля, ответ с уведомлением Счетная палата получила 30 июня. Но в ответе Гепрокуратуры не уточняется, в отношении каких лиц или компаний ведется проверка.

В «Дом.РФ», в свою очередь, настаивают, что Гепрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании. Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации».

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой, курирующий «Дом.РФ».

Признаки коррупционных правонарушений при расходовании средств аудиторы Счетной палаты обнаружили, проводя с ноября 2019-го по апрель 2020 года анализ результативности обеспечения прав дольщиков.

У группы «СУ-155» Михаила Балакина в 2015 году возникли финансовые проблемы, и уже в 2016-ом она была признана банкротом. Группа не достроила 145 жилых домов в 14 регионах России. В новостройках, которые возводила «СУ-155», на тот момент купили квартиры 30 тыс. человек. Достройкой занялся банк «Российский капитал», который позже вошел в структуру «Дом.РФ» и получил название банк «Дом.РФ».

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Конкретные возможные правонарушения, послужившие поводом для проверки Генпрокуратрурой, пресс-служба Счетной палаты не называет. В отчете палаты («Анализ результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства»), с которым ознакомился РБК, указаны, в частности следующие эпизоды, связанные с выделением «Дом.РФ» денег из федерального бюджета в 2018-2019 годах:

  • К концу 2018 года на достройку домов «СУ-155» не хватало 11,4 млрд руб. Предполагалось, что этот дефицит покроют за счет 7,8 млрд руб из федерального бюджета и доходов от продажи свободных помещений в незавершенных домах;
  • Компания «Дом.РФ» получила 7,8 млрд руб. на достройку домов, а также заключила договор с Минстроем и Росимуществом о завершении строительства 38 домов. Но анализ, проведенный Счетной палатой, показал, что на момент заключения этого договора 13 домов из 38 уже были введены в эксплуатацию;
  • В конце 2019 года на достройку домов было выделено еще 4 млрд руб., они были необходимы в том числе для усиления несущих монолитных конструкций в двух незавершенных домах. В отчете Счетной палаты указано, что информация о полученных доходах от реализации свободных помещений в этих домах отсутствует;
  • Кроме того, 4 млрд руб. могли, согласно новому договору с Минстроем и Росимуществом, пойти на «финансирование иных расходов» дочерних компаний «Дом.РФ». В договоре не было указано, какой объем финансирования пойдет на достройку домов, какой — дочерним компаниям. В новом договоре были перечислены уже 40 домов для завершения застройки, хотя 37 из них уже были построены.

В пресс-службе «Дом.РФ» заверили РБК, что все действия в рамках достройки домов «СУ-155» производились в соответствии с планом мероприятий, утвержденном правительством. «Учитывая масштабность задачи, следует отметить, что руководством банка «Российский капитал» была реализована огромная работа по решению данной проблемы. А полученный опыт по восстановлению прав дольщиков «СУ-155» лег в основу механизмов работы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — утверждает представитель «Дом.РФ».

В госкомпании пояснили, что деньги от проданных свободных помещений в домах «СУ-155» полностью пошли на достройку других объектов группы, а включение в договор достройки тех домов, которые уже были введены в эксплуатацию, объяснялось тем, что по ним не были завершены расчеты с контрагентами, выполнявшими работы по завершению строительства домов.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Это уже не первый раз, когда Счетная палата обращает внимание на финансирование достройки домов «СУ-155». В 2019 году Счетная палата провела анализ вхождения банка «Российский капитал» в «Дом.РФ» в 2017 году (тогда «Дом.РФ» назывался Агентством ипотечного жилищного кредитования, АИЖК). Аудиторы пришли к выводу, что банк не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний «СУ-155» и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Дом.РФ, «СУ-155», обманутые дольщики
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