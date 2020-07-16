Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

Генпрокуратура проводит проверку по признакам коррупции в действиях «Дом.РФ». Инициатор проверки — Счетная палата: она пытается установить, как были использованы ₽11,8 млрд, выделенные для достройки домов разорившегося «СУ-155»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции «при предоставлении в 2018-2019 годах АО «Дом.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд руб. на достройку объектов группы компаний «СУ-155». Об этом РБК сообщил представитель Счетной палаты. По его словам, из прокуратуры получен промежуточный ответ о том, что начата проверка.

Обращение в Генпрокуратуру было отправлено 28 апреля, ответ с уведомлением Счетная палата получила 30 июня. Но в ответе Гепрокуратуры не уточняется, в отношении каких лиц или компаний ведется проверка.

В «Дом.РФ», в свою очередь, настаивают, что Гепрокуратура не ведет проверку в отношении госкомпании. Как заявил РБК представитель «Дом.РФ», Генпрокуратура 15 июня запросила ее позицию по выводам Счетной палаты и 29 июня до надзорного ведомства «была доведена позиция «Дом.РФ» и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации».

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Минстрой, курирующий «Дом.РФ».

Признаки коррупционных правонарушений при расходовании средств аудиторы Счетной палаты обнаружили, проводя с ноября 2019-го по апрель 2020 года анализ результативности обеспечения прав дольщиков.