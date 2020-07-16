Генпрокуратура начала проверку по признакам коррупции в «Дом.РФ»

У группы «СУ-155» Михаила Балакина в 2015 году возникли финансовые проблемы, и уже в 2016-ом она была признана банкротом. Группа не достроила 145 жилых домов в 14 регионах России. В новостройках, которые возводила «СУ-155», на тот момент купили квартиры 30 тыс. человек. Достройкой занялся банк «Российский капитал», который позже вошел в структуру «Дом.РФ» и получил название банк «Дом.РФ».
Конкретные возможные правонарушения, послужившие поводом для проверки Генпрокуратрурой, пресс-служба Счетной палаты не называет. В отчете палаты («Анализ результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства»), с которым ознакомился РБК, указаны, в частности следующие эпизоды, связанные с выделением «Дом.РФ» денег из федерального бюджета в 2018-2019 годах:
- К концу 2018 года на достройку домов «СУ-155» не хватало 11,4 млрд руб. Предполагалось, что этот дефицит покроют за счет 7,8 млрд руб из федерального бюджета и доходов от продажи свободных помещений в незавершенных домах;
- Компания «Дом.РФ» получила 7,8 млрд руб. на достройку домов, а также заключила договор с Минстроем и Росимуществом о завершении строительства 38 домов. Но анализ, проведенный Счетной палатой, показал, что на момент заключения этого договора 13 домов из 38 уже были введены в эксплуатацию;
- В конце 2019 года на достройку домов было выделено еще 4 млрд руб., они были необходимы в том числе для усиления несущих монолитных конструкций в двух незавершенных домах. В отчете Счетной палаты указано, что информация о полученных доходах от реализации свободных помещений в этих домах отсутствует;
- Кроме того, 4 млрд руб. могли, согласно новому договору с Минстроем и Росимуществом, пойти на «финансирование иных расходов» дочерних компаний «Дом.РФ». В договоре не было указано, какой объем финансирования пойдет на достройку домов, какой — дочерним компаниям. В новом договоре были перечислены уже 40 домов для завершения застройки, хотя 37 из них уже были построены.
В пресс-службе «Дом.РФ» заверили РБК, что все действия в рамках достройки домов «СУ-155» производились в соответствии с планом мероприятий, утвержденном правительством. «Учитывая масштабность задачи, следует отметить, что руководством банка «Российский капитал» была реализована огромная работа по решению данной проблемы. А полученный опыт по восстановлению прав дольщиков «СУ-155» лег в основу механизмов работы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — утверждает представитель «Дом.РФ».
В госкомпании пояснили, что деньги от проданных свободных помещений в домах «СУ-155» полностью пошли на достройку других объектов группы, а включение в договор достройки тех домов, которые уже были введены в эксплуатацию, объяснялось тем, что по ним не были завершены расчеты с контрагентами, выполнявшими работы по завершению строительства домов.
Это уже не первый раз, когда Счетная палата обращает внимание на финансирование достройки домов «СУ-155». В 2019 году Счетная палата провела анализ вхождения банка «Российский капитал» в «Дом.РФ» в 2017 году (тогда «Дом.РФ» назывался Агентством ипотечного жилищного кредитования, АИЖК). Аудиторы пришли к выводу, что банк не выстроил эффективной системы контроля стоимости достройки объектов группы компаний «СУ-155» и способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства.