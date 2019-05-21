Потери государства от передачи «Роскапитала» «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд

При передаче банка «Российский капитал» в «Дом.РФ» казна понесла потери на 80 млрд руб., сообщила Счетная палата. Банк «Дом.РФ» может быть эффективным только при поддержке из бюджета, считают аудиторы

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Передача банка «Российский капитал» госкомпании «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования, а ныне институт развития, принадлежащий Росимуществу) обошлась государству в 80,5 млрд руб., говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в РБК. На базе «Российского капитала», проходившего процедуру санации с 2009 года, создается опорный для строительного сектора банк «Дом.РФ», «дочка» одноименной госкомпании.

Потери казны связаны с недостатками нормативно-правового регулирования при передаче имущества, констатируют в Счетной палате. Например, в ходе процедуры не ведется аналитический учет имущественных взносов, а активы, переходящие в собственность государства, не проходят процедуру переоценки. В результате АСВ передало в Росимущество «Российский капитал» по балансовой стоимости — 84,14 млрд руб., а казна передала банк в «Дом.РФ» уже по рыночной стоимости, то есть за 3,63 млрд руб.

В сумме потерь отражены и затраты государства на достройку домов обанкротившегося девелопера ГК «СУ-155», принадлежавшей бизнесмену Михаилу Балакину. Из бюджета на достройку выделили 33,16 млрд руб., профинансированные через «Российский капитал». Финансирование девелоперов — непрофильная функция для банка. «Он не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК «СУ-155», — пишет СП. Объекты не достроили в установленные сроки.

Сама санация «Российского капитала» была затратной: за десять лет на банк израсходовали 164,4 млрд руб., но он «практически на всем периоде санации» продолжал терпеть убытки, сказал на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Перчян, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. «На конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд руб.», — сообщил он.

«Дом.РФ», комментируя выводы аудиторов, сообщил РБК, что в январе этого года банк в рамках финансового оздоровления создал резерв по активам в размере 2,9 млрд руб., а к 2025-му будет создано еще 4,5 млрд руб. резервов. Кроме того, к банку был присоединен Социнвестбанк — дочка «Роскапитала», также проходящая санацию. Собственные средства у него были отрицательными, но «Дом.РФ» планирует завершить план финансового оздоровления досрочно, до конца 2019 года.

В ответ на выводы аудиторов об активах СУ-155 банк заявил, что выручка от продажи свободных квартир в домах компании составила 7,8 млрд руб. и все эти средства направили на достройку объектов.