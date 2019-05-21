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Финансы ,  
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Потери государства от передачи «Роскапитала» «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд
При передаче банка «Российский капитал» в «Дом.РФ» казна понесла потери на 80 млрд руб., сообщила Счетная палата. Банк «Дом.РФ» может быть эффективным только при поддержке из бюджета, считают аудиторы
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Передача банка «Российский капитал» госкомпании «Дом.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования, а ныне институт развития, принадлежащий Росимуществу) обошлась государству в 80,5 млрд руб., говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в РБК. На базе «Российского капитала», проходившего процедуру санации с 2009 года, создается опорный для строительного сектора банк «Дом.РФ», «дочка» одноименной госкомпании.

  • Потери казны связаны с недостатками нормативно-правового регулирования при передаче имущества, констатируют в Счетной палате. Например, в ходе процедуры не ведется аналитический учет имущественных взносов, а активы, переходящие в собственность государства, не проходят процедуру переоценки. В результате АСВ передало в Росимущество «Российский капитал» по балансовой стоимости — 84,14 млрд руб., а казна передала банк в «Дом.РФ» уже по рыночной стоимости, то есть за 3,63 млрд руб.
  • В сумме потерь отражены и затраты государства на достройку домов обанкротившегося девелопера ГК «СУ-155», принадлежавшей бизнесмену Михаилу Балакину. Из бюджета на достройку выделили 33,16 млрд руб., профинансированные через «Российский капитал». Финансирование девелоперов — непрофильная функция для банка. «Он не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК «СУ-155», — пишет СП. Объекты не достроили в установленные сроки.

Сама санация «Российского капитала» была затратной: за десять лет на банк израсходовали 164,4 млрд руб., но он «практически на всем периоде санации» продолжал терпеть убытки, сказал на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Перчян, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. «На конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд руб.», — сообщил он.

«Дом.РФ», комментируя выводы аудиторов, сообщил РБК, что в январе этого года банк в рамках финансового оздоровления создал резерв по активам в размере 2,9 млрд руб., а к 2025-му будет создано еще 4,5 млрд руб. резервов. Кроме того, к банку был присоединен Социнвестбанк — дочка «Роскапитала», также проходящая санацию. Собственные средства у него были отрицательными, но «Дом.РФ» планирует завершить план финансового оздоровления досрочно, до конца 2019 года.

В ответ на выводы аудиторов об активах СУ-155 банк заявил, что выручка от продажи свободных квартир в домах компании составила 7,8 млрд руб. и все эти средства направили на достройку объектов.

РБК направил запрос в Росимущество.

Как санируют «Дом.РФ»

В 2018 году банк, который теперь носит название «Дом.РФ», оздоравливала уже материнская компания, от которой он получил почти 20 млрд руб. В феврале 2019-го банк сообщил, что головная структура (компания «Дом.РФ») увеличит его уставный капитал еще на 15 млрд руб., и в том же месяце вышел на выполнение нормативов в соответствии с требованиями ЦБ. Кредитная организация нарастила капитал до 25,4 млрд руб., норматив достаточности собственных средств Н1.0 достиг 16,17% при минимальном значении 8%. В апреле к «Дом.РФ» присоединили Социнвестбанк, после чего Центробанк продлил процедуру санации до 2025 года.

Финансовая поддержка как «Дом.РФ», так и его банку потребуется вновь. Минфин в проекте поправок к бюджету на этот год уже запланировал потратить на докапитализацию банка 20 млрд руб. Поручение финансово поддержать и банк, и институт развития «Дом.РФ» давал премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего на их поддержку может потребоваться 160 млрд руб. за два года, говорил в апреле глава Минстроя Владимир Якушев.

«По нашей оценке, в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета», — приводит СП слова Перчяна. В противном случае существуют риски невыполнения одной из задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — перехода на новый механизм финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. С 1 июля 2019 года для борьбы с проблемами долевого строительства деньги за покупаемые в новостройках квартиры перестанут напрямую передаваться застройщикам и будут находиться на специальных счетах эскроу в банках. Средства будут застрахованы и заморожены на счете до регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме. «Дом.РФ» — один из уполномоченных банков, которые будут открывать эскроу-счета.

На коллегии Счетной палаты присутствовал гендиректор «Дом.РФ» Александр Плутник, который согласился с выводами аудитора, говорится в сообщении СП. «Мы вышли на выполнение нормативов. Может быть, мы предложим ЦБ выйти из процедуры финансового оздоровления, поскольку нахождение в санации создает определенные риски, в том числе и невозможность работы по определенным направлениям, в том числе с бюджетными средствами», — заявил он.

Что касается института развития «Дом.РФ», он может столкнуться с сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов, есть риски для выплат дивидендов в федеральный бюджет, перечислили в Счетной палате. Это связано с тем, что за последние два года «Дом.РФ» существенно сократил нераспределенную прибыль прошлых лет: по сравнению с 2016-м она сократилась в три раза, до 12,94 млрд руб. на конец 2018 года.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Российский капитал», Счетная палата
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