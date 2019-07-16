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Северсталь ₽1 207,46 (+15,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,74%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Бизнес ,  
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Экс-глава МЧС и бывший канцлер Австрии вошли в совет директоров РЖД
Всего в совет директоров компании вошли 11 представителей России и три независимых директора
Кристиан Керн (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС России, советник президента Объединенной судостроительной корпорации Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Керн стал независимым директором. Всего в совет директоров вошли 11 представителей России и три независимых директора.

Свои места в совете директоров сохранили вице-премьер Максим Акимов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, министр транспорта Евгений Дитрих, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Андрей Иванов, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, замминистра экономического развития Михаил Расстригин, глава совета директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов, глава совета директоров группы «Каскол» Сергей Недорослев и председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Экономика
Вице-премьер Максим Акимов вошел в совет директоров РЖД

Акимова и Дитриха в совет директоров выдвинул в июне прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев. Вице-премьер в конце июля занял пост главы совета директоров РЖД, сменив на этом посту Дворковича.

Автор: Юлия Выродова
Теги: РЖД, Совет директоров
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Вице-премьер Максим Акимов вошел в совет директоров РЖД
Экономика
Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД
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