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Путин предложил создать российский аналог рейтинга Doing Business

Путин предложил создать аналог рейтинга Doing Business для оценки условий ведения бизнеса
Власти России и других стран использовали рейтинг Всемирного банка в качестве KPI. Путин положительно оценил этот опыт. Публикация Doing Business прекратилась в 2021 году из-за выявленных манипуляций данными
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости)

Президент Владимир Путин предложил создать в России аналог ранее публиковавшегося Всемирным банком ежегодного рейтинга Doing Business, посвященного оценке условий ведения бизнеса. Он сделал это предложение во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Трансляцию вел РБК.

Россия ранее использовала рейтинги Всемирного банка для оценки ведения бизнеса в разных сферах и были достигнуты «неплохие результаты». В этом были «здравое зерно» и «хороший посыл», стимулирующий конкуренцию. «Поэтому прошу правительство вместе с деловым сообществом или деловыми объединениями, агентством стратегических инициатив разработать отечественную модель целевых условий для ведения бизнеса на национальном уровне, обязательно с учетом лучшего мирового опыта, чтобы шаг за шагом воплощать эту модель на практике в стране в целом и в каждом отдельном регионе в частности», — заявил Путин.

Всемирный банк составлял рейтинг Doing Business, посвященный оценке условий ведения бизнеса в разных странах, с 2002 года.

В 2020 году публикацию данных прервали из-за выявленных ошибок, начался аудит материалов за последние несколько лет. Спустя год Всемирный банк отказался от дальнейшего составления Doing Business, поскольку были выявлены манипуляции данными, которые оказывали влияние на то, какие места отдельные государства занимали в рейтинге.

В докладе Doing Business от 2019 года Россия занимала 28-е место. Правительства России и других стран использовали индекс в том числе в качестве KPI. В то же время помощник президента России Максим Орешкин указывал, что Всемирный банк не учитывает в рейтинге несколько значимых для инвесторов параметров.

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Владимир Путин

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