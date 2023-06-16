Глава КАМАЗа раскрыл инвестиции Варданяна в новый электромобиль

Глава КАМАЗа Сергей Когогин и Рубен Варданян вложили в проект производства электромобилей «Атом» примерно по $1 млн, сообщил Когогин. В этом проекте также участвует «Росатом», серийное производство ожидается в 2025 году

Первый функциональный образец отечественного электромобиля «Атом» (Фото: РИА Новости)

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян инвестировали в компанию «Кама», которая будет выпускать российский электромобиль «Атом», примерно по $1 млн. Об этом Когогин рассказал журналистам в кулуарах Петербургского экономического форума, передает корреспондент РБК.

«На старте порядка миллиона долларов каждый из нас вложил. Я не скрываю, я акционер КАМАЗа, и два года я принимал решение, семья соглашалась с этим, что я не получал дивиденды с КАМАЗа, а вкладывал их. Я кеш, который должен был получить сам лично, перекачивал в «уставник» «Атома». И на этом проект стартовал», — пояснил топ-менеджер.

О том, что Варданян стал партнером Когогина в проекте создания электромобиля, стало известно в декабре 2021 года, но тогда их суммы инвестиций не раскрывались. «Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», — говорил Варданян «Ведомостям». Но в сентябре 2022 года бизнесмен отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, где несколько месяцев занимал должность государственного министра непризнанной республики. Сейчас компания «Варданян, Бройтман и партнеры» принимает активное участие во всех мероприятиях проекта, но больше не вносит в него денег, сказал глава КАМАЗа.

С тех пор совладельцами «Камы» стали сам КАМАЗ и «Росатом», их доли не раскрываются. «Мы вступили уже [в проект «Атом»]. Переговоры идут. Как минимум за нами источники энергии, мы приобрели соответствующую технологию, пока проводим сборку, но в перспективе у нас полная локализация на калининградском заводе, — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в ноябре 2022 года. — Мы будем двигаться к увеличению нашей доли в технической компетенции этого автомобиля». В мае 2023 года сообщалось, что принадлежащий «Ростеху» Новикомбанк профинансирует проект «Атом» на 10 млрд руб.

До конца 2023 года «Кама» намерена провести испытания батареи, созданной совместно с «Росатомом», а также других агрегатов — подвески, рулевой системы, шасси. Сборка первого электромобиля намечена на конец 2024 года, а к середине 2025 года компания намерена перейти к серийному выпуску и массовым продажам. 1 июня Когогин говорил, что электромобили «Атом», скорее всего, будут собирать на заводе «Москвич», где КАМАЗ выступает технологическим партнером после ухода Renault.