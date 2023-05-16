На фоне санкций «РЖД Тур» увеличила чистую прибыль в 405 раз

На фоне санкций «РЖД Тур» в 2022 году увеличила чистую прибыль в 405 раз, до 48 млн руб. Основные причины — возобновление поездок по России после пандемии COVID-19 и закрытие авиасообщения с другими странами, считают эксперты

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Выручка структуры РЖД «РЖД Тур» по итогам 2022 года выросла почти на 77%, до более 944 млн руб., чистая прибыль увеличилась в 405 раз, почти до 48 млн руб., следует из данных финансовой отчетности компании, с которыми ознакомился РБК.

«Изменения в первую очередь произошли за счет снятия всех эпидемиологических ограничений, перераспределения пассажиропотоков внутри страны, общего постоянного роста интереса туристов к железнодорожным путешествиям», — отметили в пресс-службе «РЖД Тура».

В марте 2020 года, после начала пандемии COVID-19, РЖД начали сокращать число поездов. Через два месяца глава компании Олег Белозеров доложил президенту Владимиру Путину, что она отменила более половины всех поездов дальнего следования, а пассажиропоток РЖД упал на 80%. Кроме того, холдинг ввел ряд ограничений — применил новую схему рассадки пассажиров с учетом рекомендованной дистанции и обязал их носить маски в пути следования. Россия стала снимать эпидемиологические ограничения в начале весны 2022 года на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В прошлом году, после снятия этих ограничений, в железнодорожных путешествиях, разработанных «РЖД Тур», приняли участие свыше 15 тыс. человек в составе 340 туристических групп из 77 регионов России, это на 60% больше, чем в 2021 году, добавили в пресс-службе компании.

Что такое «РЖД Тур» Компания «РЖД Тур», созданная в 2005 году, до 2011 года занималась преимущественно организацией чартерных перевозок и эксклюзивных мероприятий в поездах — конференций, деловых встреч, тимбилдингов. Затем компания решила переориентироваться на туристическое направление и организовала паровозные туры в Москве и Санкт-Петербурге, по Кругобайкальской железной дороге и круизы по Транссибу и северной части страны на поезде «Императорская Россия». Эти поездки были ориентированы в основном на иностранцев. Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, которая наложила ограничения на авиаперелеты за рубеж, «РЖД Тур» начала развивать направление в сфере внутреннего туризма. Появился первый круизный железнодорожный маршрут — «Величие Севера» (Москва — Горный парк Рускеала в Карелии — Архангельск — Великий Устюг — Москва). Сейчас компания является и туроператором, и перевозчиком (арендует поезда с локомотивной бригадой), предлагая клиентам различные круизы, экскурсионные и однодневные туры. Среди новых направлений — «Жемчужина Кавказа» (Москва — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва), «Белорусский вояж» (Москва — Брест — Минск — Москва), несколько туров в Карелию. В России нет других компаний, которые организовывают железнодорожные круизы на постоянной основе.

Что помогло росту компании

Рост чистой прибыли и выручки «РЖД Тура», в частности, связан с «низкой базой» 2021 года (в 2021 году прибыль составила лишь 118 тыс. руб.), когда компания только начала открывать первые маршруты с упором на внутренний туризм, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

К тому же в 2022 году, сразу после начала спецоперации России на Украине, Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов, напоминает Зотов. К этому решению присоединились и другие страны, включая США, Швейцарию и Норвегию. С начала спецоперации закрыты для гражданских рейсов 11 аэропортов юга России. При этом стоимость авиабилетов по оставшимся для россиян направлениям достаточно высока, указывает эксперт.

На фоне западных санкций усилилась конкуренция между авиационным и железнодорожным видами транспорта, подтверждает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Но не стоит воспринимать эту тенденцию как нечто долгосрочное и говорить о реальной переориентации пассажиров на железнодорожный транспорт, уверен он.

Основой для дальнейшего развития железнодорожного туризма может стать поддержка со стороны государства подобных круизов по аналогии с авиационной отраслью, считает Зотов. В прошлом году власти выделили 100 млрд руб. на развитие внутренних авиаперевозок, чтобы они не упали ниже 100 млн человек. В итоге в 2022 году они сократились на 13%, до 95,1 млн пассажиров. Субсидии на поддержку железнодорожных круизов в России не выделяются. Но даже в случае отсутствия господдержки финансовые показатели «РЖД Тура» в этом году как минимум останутся на уровне прошлого, считает Зотов.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Минфина.