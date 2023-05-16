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На фоне санкций «РЖД Тур» увеличила чистую прибыль в 405 раз

Чистая прибыль круизной «дочки» РЖД выросла в более чем 400 раз
На фоне санкций «РЖД Тур» в 2022 году увеличила чистую прибыль в 405 раз, до 48 млн руб. Основные причины — возобновление поездок по России после пандемии COVID-19 и закрытие авиасообщения с другими странами, считают эксперты
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 040,81 +0,1% Купить
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Выручка структуры РЖД «РЖД Тур» по итогам 2022 года выросла почти на 77%, до более 944 млн руб., чистая прибыль увеличилась в 405 раз, почти до 48 млн руб., следует из данных финансовой отчетности компании, с которыми ознакомился РБК.

«Изменения в первую очередь произошли за счет снятия всех эпидемиологических ограничений, перераспределения пассажиропотоков внутри страны, общего постоянного роста интереса туристов к железнодорожным путешествиям», — отметили в пресс-службе «РЖД Тура».

В марте 2020 года, после начала пандемии COVID-19, РЖД начали сокращать число поездов. Через два месяца глава компании Олег Белозеров доложил президенту Владимиру Путину, что она отменила более половины всех поездов дальнего следования, а пассажиропоток РЖД упал на 80%. Кроме того, холдинг ввел ряд ограничений — применил новую схему рассадки пассажиров с учетом рекомендованной дистанции и обязал их носить маски в пути следования. Россия стала снимать эпидемиологические ограничения в начале весны 2022 года на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В прошлом году, после снятия этих ограничений, в железнодорожных путешествиях, разработанных «РЖД Тур», приняли участие свыше 15 тыс. человек в составе 340 туристических групп из 77 регионов России, это на 60% больше, чем в 2021 году, добавили в пресс-службе компании.

Что такое «РЖД Тур»

Компания «РЖД Тур», созданная в 2005 году, до 2011 года занималась преимущественно организацией чартерных перевозок и эксклюзивных мероприятий в поездах — конференций, деловых встреч, тимбилдингов. Затем компания решила переориентироваться на туристическое направление и организовала паровозные туры в Москве и Санкт-Петербурге, по Кругобайкальской железной дороге и круизы по Транссибу и северной части страны на поезде «Императорская Россия». Эти поездки были ориентированы в основном на иностранцев. Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, которая наложила ограничения на авиаперелеты за рубеж, «РЖД Тур» начала развивать направление в сфере внутреннего туризма. Появился первый круизный железнодорожный маршрут — «Величие Севера» (Москва — Горный парк Рускеала в Карелии — Архангельск — Великий Устюг — Москва).

Сейчас компания является и туроператором, и перевозчиком (арендует поезда с локомотивной бригадой), предлагая клиентам различные круизы, экскурсионные и однодневные туры. Среди новых направлений — «Жемчужина Кавказа» (Москва — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва), «Белорусский вояж» (Москва — Брест — Минск — Москва), несколько туров в Карелию. В России нет других компаний, которые организовывают железнодорожные круизы на постоянной основе.

Что помогло росту компании

Рост чистой прибыли и выручки «РЖД Тура», в частности, связан с «низкой базой» 2021 года (в 2021 году прибыль составила лишь 118 тыс. руб.), когда компания только начала открывать первые маршруты с упором на внутренний туризм, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

К тому же в 2022 году, сразу после начала спецоперации России на Украине, Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов, напоминает Зотов. К этому решению присоединились и другие страны, включая США, Швейцарию и Норвегию. С начала спецоперации закрыты для гражданских рейсов 11 аэропортов юга России. При этом стоимость авиабилетов по оставшимся для россиян направлениям достаточно высока, указывает эксперт.

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На фоне западных санкций усилилась конкуренция между авиационным и железнодорожным видами транспорта, подтверждает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Но не стоит воспринимать эту тенденцию как нечто долгосрочное и говорить о реальной переориентации пассажиров на железнодорожный транспорт, уверен он.

Основой для дальнейшего развития железнодорожного туризма может стать поддержка со стороны государства подобных круизов по аналогии с авиационной отраслью, считает Зотов. В прошлом году власти выделили 100 млрд руб. на развитие внутренних авиаперевозок, чтобы они не упали ниже 100 млн человек. В итоге в 2022 году они сократились на 13%, до 95,1 млн пассажиров. Субсидии на поддержку железнодорожных круизов в России не выделяются. Но даже в случае отсутствия господдержки финансовые показатели «РЖД Тура» в этом году как минимум останутся на уровне прошлого, считает Зотов.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Минфина.

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Теги
Компании
Мария Бородаевская
туризм РЖД авиация санкции конкуренция
РЖД ТУР
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