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Eurasia Drilling продала буровую компанию «Евразия»

Из сообщения БКЕ следует, что смена собственника не окажет негативного влияния на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC) продала свое российское подразделение «Евразия» (БКЕ) буровой компании «Развитие», следует из сообщения компании.

«ООО «Буровая компания «Евразия» сообщает об изменении структуры владения с переходом 100% долей участия в ее уставном капитале в собственность российского холдинга ООО «Буровая компания «Развитие», — говорится в сообщении.

Смена собственника не окажет негативного влияния на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не приведет к изменению портфеля заказов ООО «БКЕ» или сокращению производственного потенциала компании, а также не затронет структуру управления производством, подчеркнули в компании.

ООО «Буровая компания «Евразия» — одна из крупнейших независимых буровых компаний России, занимающаяся бурением, строительством, ремонтом и реконструкцией нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», АО НК «РуссНефть» и других нефтегазовых компаний.

«Евразия» — основной актив EDC в России, ей принадлежит на 100% без одной акции. Выручка БКЕ по итогам 2021 года составила 48,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,1 млрд руб.

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11 мая источники «Коммерсанта» сообщили, что буровая компания «Развитие» направила в ФАС ходатайство о покупке буровой компании «Евразия» после того, как глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов объявил об уходе с поста главы компании.

Как указала партнер практики санкционного права BGP Litigation Татьяна Невеева, из-за расширения санкций холдинги в целом стремятся избавиться от иностранных компаний в структуре и перевести группу полностью в Россию.

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EDC создана Александром Джапаридзе (владеет 30,2%) в 2004 году на базе «ЛУКОЙЛ-Бурения». EDC, по данным Forbes, занимает 13% рынка бурения в России. С 2015 по 2019 год Schlumberger и РФПИ с партнерами предпринимали попытки приобрести компанию, однако ФАС сделку так и не одобрила.

Алекперов сообщил о досрочной отставке с поста главы ЛУКОЙЛа 21 апреля. Это произошло на фоне введенных против него санкций Великобритании и Австралии. В тот же день совет директоров назначил исполняющим обязанности президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева. Он занимал должность первого исполнительного президента и был членом правления компании. После известий об уходе Алекперова капитализация ЛУКОЙЛа снизилась до 2,9 трлн руб.

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