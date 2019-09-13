«Дочка» Eurasia Drilling впервые за пять лет выплатит дивиденды

«Дочка» Eurasia Drilling впервые за пять лет выплатит дивиденды

Буровая компания «Евразия» (БКЕ) решила частично распределить прибыль прошлых лет в размере 21,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте (pdf).

«Частично распределить прибыль общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» прошлых лет и выплатить участнику Cypress Oilfield HoldIngs Limited 21,5 млрд руб.», — сказали в компании.

Согласно отчету за 2018 год, прибыль буровой компании по МФСО составила более 13 млрд руб., а чистая прибыль — 10,5 млрд руб.

«Интерфакс» отмечает, что «Евразия» решила выплатить дивиденды впервые за последние за пять лет. В 2014 году компания выплатила 2 млрд руб.

«Евразия» является «дочкой» Cypress Oilfield Holdings Limited, через которую Eurasia Drilling Company владеет БКЕ. В 2004 году Eurasia Drilling (EDC) приобрела весь пакет компании «ЛУКОЙЛ-Бурение», которую затем переименовали в буровую компанию «Евразия». Впоследствии она была передана зарегистрированной на Кипре Cypress Oilfield Holdings Limited, «дочке» EDC.